“Ambiguo sulla Russia”. “Voglio fermare la guerra”: scontro Letta-Salvini sulle sanzioni

Il tema energetico tiene banco più di altri durante questa campagna elettorale. I partiti portano avanti le loro idee che, da una parte e dall'altra, vanno inevitabilmente a toccare anche il tema del conflitto ucraino, dal quale scaturiscono gran parte delle criticità energetiche europee. In queste ore, il segretario dem si sta scagliando con forza contro Salvini. " In parallelo Salvini e il Cremlino si oppongono alle sanzioni europee alla Russia. In perfetta consonanza. Alla sovranità di quale paese fa riferimento il capo della Lega? ", ripete Enrico Letta, riferendosi al fatto che il leader del Carroccio ha dichiarato che le sanzioni contro la Russia stanno penalizzando anche le famiglie italiane.

Intervenendo in un comizio elettorale a Rovereto, Matteo Salvini ha esposto il suo pensiero in merito alla crisi energetica: " La vera emergenza oggi sono bollette. Le sanzioni contro la Russia non fermano la guerra, ma se vogliamo andare avanti andiamo avanti. L'Europa delle sanzioni ha però il dovere di aiutare gli italiani a pagare le bollette ". Quindi, il segretario della Lega ha invocato l'intervento dello Stato e dell'Europa: " Roma e Bruxelles intervengano per abbassare le bollette ". Da Treviso, invece, Salvini ha spiegato: " L’Europa ha imposto le sanzioni, l'Europa fa il piacere di metterci i soldi per pagare le bollette degli italiani. Si può fare? Sì, lo hanno fatto il governo francese, spagnolo, tedesco, greco. Da noi, o lo fa il governo italiano, o lo fa l'Europa. Come con il Covid, l'Europa ci ha messo i soldi. Chiedo questo ma non perché ce lo chiede la Russia. Chiedo uno scudo europeo, un paracadute un ombrello ".