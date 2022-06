Comunali, il centrodestra vince al primo turno a Palermo, Genova e L'Aquila

I primi exit poll delle elezioni amministrative premiano il centrodestra: stando ai dati di Opinio per Rai, la coalizione è in vantaggio in città molto importanti come Genova, Palermo, L'Aquila e Catanzaro. Da vedere quali saranno i dati ufficiali a scrutinio completato, visto che il centrodestra potrebbe avere le carte in regola per portare a casa più di qualche vittoria già al primo turno. Il che sarebbe la dimostrazione di come l'unità e la compattezza siano le carte vincenti per Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia.

Genova

A Genova il sindaco uscente Marco Bucci punta alla riconferma: le preferenze in suo favore si attestano al %. A sostenerlo è tutto il centrodestra, oltre che una serie di formazioni civiche. Non dovrebbe farcela Ariel Dello Strologo del centrosinistra, i cui voti non andrebbero oltre il 36-40%.

Palermo

Anche a Palermo il centrodestra sembra essere favorito. Qui è sufficiente avere il 40% per essere eletti. Roberto Lagalla è dato al 44,6%, mentre l'avversario Francesco Miceli del fronte giallorosso potrebbe contare solo sul 28,7% di consensi. Concludono Fabrizio Ferrandelli (14,8%) e Rita Barbera (5,8%).

L'Aquila

Partita di grande rilievo pure quella de L'Aquila, con il sindaco uscente Pierluigi Biondi che potrebbe essere confermato con il 51,3%. Segue Americo Di Benedetto (23,9%). Addirittura terza Stefania Pezzopane del centrosinistra, che non è riuscita a sfondare la soglia del 23,5%.

Verona

Invece a Verona al primo turno l'ha spuntata Damiano Tommasi del centrosinistra (40,9%). Da vedere chi sarà il suo avversario al ballottaggio: in tal senso c'è un testa a testa tra Federico Sboarina (Lega e Fratelli d'Italia) al 28,4% e Flavio Tosi (Forza Italia e civiche) al 25,8%.

Catanzaro

Le sensazioni positive si riflettono anche su Catanzaro, con Valerio Donato del centrodestra che parte dal 44,1%: a suo sostegno diverse anime civiche. Più in basso Nicola Fiorita del centrosinistra, che può contare sul 30,4% di preferenze. Segue Antonello Talerico (12,8%). Fratelli d'Italia invece qui ha preferito correre in solitaria con Wanda Ferro (10,9%).

Parma

Scenario ben diverso a Parma, dove è il centrosinistra a ottenere maggiori consensi: Michele Guerra viene dato al 45,6%. Invece Pietro Vignali - sostenuto da Forza Italia, Lega e civiche - sarebbe al 23,1%. Priamo Bocchi di Fratelli d'Italia si ferma al 7,7%.