Anche il più ricco del mondo ha problemi coi vicini di casa

Anche l'uomo più ricco del mondo ha problemi con i vicini di casa. Dopo Robbie Williams e Jimmy Page; Drake e il vicino rumoroso; Madonna e la lite condominiale per l'utilizzo dell'ascensore; i lavori di ristrutturazione eccessivamente invadenti della mega villa di Mark Zuckerberg; Paperino e Anacleto Mitraglia; ora anche Elon Musk è suo malgrado protagonista di un nuovo capitolo di questa particolare saga.

Messo da parte il prefabbricato in affitto da 37 metri quadri, Elon ha acquistato nel 2022 una villa da 6 milioni di dollari a West Lake Hills, un sobborgo di 3mila anime ad Austin, in Texas. La villa è una delle tre proprietà che il miliardario ha rilevato nella zona negli ultimi tempi per creare un complesso per i suoi figli e le loro madri. Ma, come riporta il New York Times, nulla sta andando per il verso giusto.

Da quando Musk si è stabilito nella nuova magione da 640 metri quadri e sei camere da letto, lamentano i vicini, la strada è intasata da un continuo andirivieni di Tesla (ma dai?); uomini della sicurezza armati che si danno il cambio in tre turni giornalieri; una notte il vicinato è stato svegliato dagli schiamazzi di un uomo che cercava ad altissimo volume «il party a casa di E.». «Quel posto lo chiamo Fort Knox», racconta al Nyt un agente immobiliare in pensione che vive dall'altra parte della strada. Nella guerriglia urbana, uno dei vicini avrebbe addirittura fatto volare un drone sulla proprietà del miliardario per verificarne l'identità. E poi c'è l'onta peggiore: Musk non si sarebbe mai presentato al nuovo quartiere. «Toc toc, sono Elon, avrei finito lo zucchero...». O ancora meglio: «Toc toc, sono Elon, avrebbe mica una prolunga che sono rimasto a secco con la Tesla?».

Le lamentele si sono ben presto trasformate in atti legali quando Musk ha deciso di alzare la recinzione della villa di 3 metri oltre il consentito. Si è persino riunita una giuria di commissari ad hoc che ha sentenziato: «La cancellata va abbassata». Gli azzeccagarburgli di mr. Tesla hanno provato a trovare il cavillo per uscire vittoriosi, ma non c'è stato nulla da fare. Ironia della sorte: l'uomo che manda razzi nello spazio, nulla può contro la burocrazia della contea.

Se ne riparlerà al prossimo consiglio comunale: i membri dovranno decidere se attenersi alla raccomandazione dei commissari. Se i consiglieri votassero contro di lui, Musk potrebbe sempre citare in giudizio la città. E se ciò non dovesse funzionare, c'è sempre la prossima elezione locale.

Vote for Elon. Più cancellate per tutti.