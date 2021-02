FdI in piazza per chiedere le elezioni: "Aggrediti da odiatori spesso coccolati dalle sinistre"

I militanti di Fratelli d'Italia sono scesi oggi in strada per chiedere lo svolgimento di elezioni immediate. A Bologna sono state allestite circa 20 postazioni e i volontari hanno svolto attività di volantinaggio ma, come troppo spesso è accaduto nell'ultimo periodo, si sono registrate spedizioni punitive contro la manifestazione pacifica di pensiero, senza che per fortuna ci siano stati feriti. " Anche oggi a Bologna registriamo aggressioni ai danni di Fratelli d'Italia e dei suoi militanti, impegnati nell'attività territoriale per chiedere lo svolgimento di elezioni immediate ", ha spiegato il deputato di Fdi, Galeazzo Bignami.

L'esponente di Fratelli d'Italia ha poi raccontato: " Due delle oltre venti postazioni allestite in città sono state devastate da violenti intolleranti che hanno danneggiato i banchetti e il materiale divulgativo senza fortunatamente arrecare danni alle persone ". I responsabili sono stati identificati anche grazie alla solidarietà dei cittadini, che hanno testimoniato su quanto accaduto: " Abbiamo proceduto a segnalare questi individui all'autorità giudiziaria e grazie anche alle testimonianze rese da alcuni cittadini, che hanno immediatamente solidarizzato con Fdi, è stato possibile indicare in sei persone, tre donne e tre uomini, i responsabili di quanto avvenuto ".

Galeazzo Bignami ha sottolineato che " ancora una volta, se mai ce ne fosse ancora bisogno, abbiamo avuto la riprova di come, mentre la Destra politica è impegnata nella proprio attività condotta ovviamente nel pieno rispetto delle regole democratiche, vi è chi prova a impedirci di esprimere le nostre opinioni con mezzi violenti e aggressivi ". Le parole di Galeazzo Bignami sono ferme: " Ormai conosciamo bene questi intolleranti odiatori spesso coccolati dalle sinistre che auspichiamo condannino quanto avvenuto ".

Quanto accaduto a Bologna è stato fortemente stigmatizzato dagli esponenti politici locali e dal governatore della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. " Da condannare l'aggrassione ai danni dei militanti di Fratelli d'Italia, che stavano volantinando a Bologna. Guai impedire ad alcuno di esprimere le proprie idee ", ha scritto il presidente. " Condanno ogni forma di violenza e intolleranza. Quanto avvenuto ai banchetti di Fratelli d'Italia e' antidemocratico e non accettabile. In democrazia non si impedisce la libera attivita' politica. Vale anche e soprattutto verso le idee politiche che non si condividono ", ha scritto su Twitter il sindaco di Bologna, Virginio Merola.