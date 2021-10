La Merkel ci ricasca: niente mano alla von der Leyen

Gli ultimi giorni di Angela Merkel come cancelliera tedesca sono all'insegna di una gaffe involontaria. Quello in corso sarà l'ultimo Consiglio europeo per i leader, che in una pausa dei lavori hanno posato, distanziati e ripresi da un drone, per una foto di gruppo all'ombra della Lanterna di palazzo Europa a Bruxelles. Uno scatto storico, fortemente voluto dai presenti, per omaggiare la cancelliera tedesca al suo 107esimo Consiglio Ue in sedici anni di carriera politica.

Angela Merkel ha preso molto sul serio le indicazioni contro il contagio da coronavirus e quando le si è avvicinata Ursula von der Leyen per un saluto, la cancelliera si è mostrata particolarmente titubante nello stringerle la mano, quasi spaventata. Nel momento in cui il presidente del Consiglio europeo ha allungato la mano come gesto di cortesia, Angela Merkel l'ha tirata indietro con spavento. Un gesto che non poteva passare inosservato, tanto che anche von der Leyen ha immediatamente ritratto la sua mano, cercando di capire cosa stesse succedendo.

È stato solo un attimo di esitazione, una frazione di secondo che dà però la misura dell'attenzione di Angela Merkel nei confronti delle misure contro il Covid. In quei pochi istanti, Ursula von der Leyen è stata spiazzata da Angela Merkel, che a quel punto ha chiuso la mano per fare il saluto pugno-pugno che tutti abbiamo imparato a conoscere durante la pandemia, come forma più intima rispetto a quello gomito-gomito. Tuttavia, Ursula von der Leyen non sembra aver intuito le intenzioni della cancelliera, tanto che, invece di porgerle il pugno, le ha affettuosamente preso la mano tra le sue.

Non è certo la prima volta che Angela Merkel inciampa in situazioni simili. Poco meno di un anno fa, infatti, una scena simile accadde con Giuseppe Conte, all'epoca ancora presidente del Consiglio italiano. In quel caso la reazione fu ben più plateale da parte di Angela Merkel che, vedendo Giuseppi avvicinarsi, fece mezzo passo indietro e costrinse il presidente del Consiglio italiano a fare lo stesso.

Anche stavolta, il video è diventato virale sui social e sono tante le battute sul gesto di Angela Merkel. " Si può di nuovo stringere la mano? Merkel ha detto di no ", ha scritto Jack Parrock, corrispondente da Buxelles, uno dei primi a condividere il video del siparietto tra il cancelliere e Ursula von der Leyen.