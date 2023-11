Anila morta schiacciata dal macchinario. L'ipotesi dell'errore di un suo collega

Potrebbe esserci un errore di un collega dietro l'incidente sul lavoro in cui martedì ha perso la vita Anila Grishaj, operaia di 26 anni in servizio all'azienda alimentare Bocòn, di Pieve di Soligo (Treviso). Dalle prime ispezioni sembra che il meccanismo che ha provocato la morte della donna, incastrata tra gli ingranaggi, sia stato azionato inavvertitamente da un altro operaio. Anila si trovava in una posizione pericolosa, ma nella convinzione che il dispositivo fosse disattivato. La macchina è stata sequestrata. I pm di Treviso hanno intanto avviato un'inchiesta per ipotesi di reato di omicidio colposo. Le organizzazioni sindacali hanno organizzato un sit-in all'esterno dello stabilimento, tra i cui dipendenti non ci sono lavoratori iscritti al sindacato. L'intenzione delle associazioni è comunque quella di chiedere un'assemblea, al fine di affrontare con più attenzione il tema della sicurezza.

«Non possiamo però non esprimere anche il nostro grido di dolore per questo ennesimo e drammatico incidente e la nostra rabbia per l'inerzia e la superficialità con cui Governo e Parlamento affrontano il tema della sicurezza sul lavoro» è esploso il segretario generale della Uila-Uil, Stefano Mantegazza, assieme al segretario territoriale di Treviso e Belluno, Michele Gervasutti. La richiesta è quella di rafforzare le ispezioni e il numero degli ispettori del lavoro, adeguare la normativa, sia in rapporto alle innovazioni tecnologiche intervenute, sia in quei settori dove risulta carente. «L'ufficio di presidenza, allargato ai rappresentanti dei gruppi della Commissione di inchiesta del Senato sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, effettuerà un sopralluogo la prossima settimana in Veneto, a Treviso, per effettuare incontri e indagare sui ripetuti incidenti sul lavoro nella regione» rendono noto le senatrici del Pd Susanna Camusso, vicepresidente della Commissione, e Cristina Tajani.