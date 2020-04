Anna Ascani: "Un mese in quarantena con la paura dell'ospedale"

"È stata una battaglia durissima, 31 giorni ". Così, il viceministro dell'Istruzione, Anna Ascani, racconta la sua la sua lotta contro il Covid-19, da cui ora è guarita. Il tampone, infatti, è risultato negativo e oggi tornerà al Ministero.

La donna si è accorta di essere stata contagiata un mese fa: " Stavo male da due giorni - racconta al Corriere della Sera- e il 14 marzo il tampone ha confermato il contagio. All' inizio avevo solo un po' di febbre, che poi è salita fino a 39 e non andava giù. Poi sono arrivati dolori alle ossa e alla schiena. Sentivo in particolare la pressione sul petto ". Non è chiaro dove sia avvenuto il contagio, ma " la quarantena immediata è stata la mia fortuna ", perché ha evitato al ministro di infettare altre persone.

" Ho avuto paura - racconta Anna Ascani- Specie la notte, quando senti ancora di più il peso dell'isolamento. Dormivo con il saturimetro al dito: era la mia coperta di Linus, che mi dava sicurezza sul livello di ossigeno nel sangue ". La paura più grande era quella finire in ospedale: " Era il mio terrore, perché soffro di asma fin da bambina ".

Il ministro racconta di aver trascorso la quarantena, vissuta da sola a casa, leggendo libri, guardando la televisione e giocando " a Fifa, il calcio: ho vinto la Champions con l'Inter". "Ho letto la trilogia di Robert Harris su Cicerone- ha detto- era tanto che volevo farlo. Però leggere non è stato facile: serve concentrazione e questo virus ti spossa ". A prendersi cura di lei "a distanza" c'era il fratello: " Il suo affetto è impagabile. Mi ha portato anche la Playstation. E lasciava la spesa fuori. Poi cucinavo io ".

Nel corso della sua lotta contro il coronavirus, Anna Ascani, ha ricevuto " una valanga di affetto ", da molti colleghi, anche dell'opposizione: "È stato fondamentale, perché il brutto di questo virus è che bisogna combatterlo da soli ", commenta. E infatti, la cosa che più è mancata al ministro è stato " il contatto umano. Appena sentivo un rumore correvo allo spioncino per vedere se c'era qualcuno. Ma questa sensazione la stanno provando tanti italiani" .

Sulle misure prese nei confronti degli studenti, il ministro recisa: " Non c'è scritto da nessuna parte che ci sarà il 'sei politico'. Abbiamo scritto che l'ammissione agli esami sarà generalizzata. Perché la situazione non ha consentito a chi era indietro di recuperare. Alle medie ci sarà un elaborato scritto e una valutazione del consiglio di classe. Il decreto dalla prossima settimana sarà in Parlamento e vedremo se sarà possibile fare modifiche migliorative ". Per quanto riguarda l'esame di maturità, " se si rientrerà a scuola entro il 18 di maggio l'esame sarà fatto di prove scritte e un orale. Altrimenti ci sarà solo l'orale. E io mi auguro che si possa fare di persona, con tutte le precauzioni sanitarie del caso. È un passaggio importante della vita dei ragazzi ".In