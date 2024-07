In ansia per Domenico, sparito a 2 anni. Ritrovato dopo ore

Ascolta ora 00:00 00:00

Sulle sue tracce si è messo un paese intero, quello di Locorotondo, lo stesso che ieri, in serata, si è stretto attorno a lui e ai suoi parenti per festeggiare commosso il lieto fine del suo ritrovamento.

Locorotondo è un paese di tredicimila anime, centoquarantasei contrade, piccole case bianche disposte su anelli concentrici e campagne adagiate in mezzo alle perle della provincia di Bari: confina infatti con Fasano, Alberobello, Cisternino e Martina Franca. Ed è in queste campagne della Valle d'Itria, che ieri mattina attorno alle undici, era scomparso il piccolo Domenico Gallo (compirà due anni ad agosto) mentre giocava in giardino davanti a casa, in una zona rurale di contrada Serralta. È stata la mamma, che ha altri tre figli, a rendersi conto della sparizione del piccino e a dare immediatamente l'allarme. Subito c'è stata una mobilitazione: sul luogo sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco, la polizia e le unità cinofile inviate da Lecce, i cani molecolari, un drone e un elicottero Drago. Ma nelle ricerche di Domenico si è concentrato tutto il paese. Poco dopo la notizia della scomparsa, il sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano, aveva pubblicato un appello sul sito del comune e aveva diffuso le foto del piccolo sul profilo Facebook della cittadina. Era un messaggio pieno di apprensione quello che scriveva Bufano in un comunicato ufficiale: «Cari concittadini, Vi informiamo con grande preoccupazione che da circa tre ore un bambino risulta disperso. Nonostante l'immediato intervento e le incessanti ricerche dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, vigili urbani, uomo duemila e cittadini volontari il piccolo non è ancora stato ritrovato. Invitiamo tutti i cittadini a mantenere la calma e a collaborare attivamente con le forze dell'ordine. Se qualcuno ha visto o ha informazioni utili riguardo al bambino disperso, è pregato di contattare immediatamente il comando dei Carabinieri o dei vigili. La vostra cooperazione è fondamentale per il rapido ritrovamento del bambino. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e per qualsiasi aiuto possiate offrire in questo momento critico». In fondo all'annuncio anche i numeri a cui rivolgersi. Il primo cittadino chiedeva infatti la cooperazione di tutti per il rapido ritrovamento del bambino.

Era anche stato reso noto che al momento della scomparsa Domenico indossava una maglietta grigia, dei pantaloncini a quadretti blu e delle scarpe Adidas blu con la para bianca.

Ieri in serata il sollievo di tutti. Domenico è stato ritrovato, sano e salvo, a circa un chilometro da casa, nei pressi di una serigrafia.