Venezuela, liberato Buzzetta Pacheco

Antonio Gerardo (Nino) Buzzetta Pacheco, prigioniero politico italo-venezuelano, è stato rilasciato ieri in Venezuela. La notizia è stata confermata da Gonzalo Himiob, vicepresidente dell'Ong Foro Penal. Buzzetta Pacheco era detenuto dal 30 settembre 2024. Intanto continua l'attesa a Caracas per gli altri detenuti politici. Il rilascio dei prigionieri annunciato dal governo ad interim di Delcy Rodriguez prosegue a rilento e senza informazioni ufficiali. Con Buzzetta Pacheco il numero dei detenuti liberati è arrivato a 12. In precedenza erano stati rilasciati la volontaria e parrocchiana Aracelis Balza, nello stato di Trujillo e l'oppositore Vente Venezuela, Virgilio Laverde, nello stato di Bolivar. Molte altre famiglie restano in ansia e hanno organizzato veglie di fronte ai principali centri di detenzione del Paese. Resta l'incertezza anche sul cooperante italiano Alberto Trentini (nella foto), nella speranza della famiglia e non solo che anche la sua liberazione avvenga al più presto.

Intanto, almeno quattro petroliere, la maggior parte delle quali cariche, partite dal Venezuela all'inizio di gennaio in "modalità fantasma", con i transponder disattivati a causa del rigido blocco statunitense, sono tornate nelle acque del paese sudamericano. Tra le navi avvistate nelle acque venezuelane grazie alle immagini satellitari, figurano la Merope battente bandiera panamense, la Min Hang battente bandiera delle Isole Cook e la Thalia III battente bandiera panamense.