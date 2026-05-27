Gli anticorpi del buon senso ci hanno salvato

"Allucinante, semo ca.", che tradotto in maniera forbita dal dialetto triestino significa "siamo rovinati". Il secco commento via WhatsApp è arrivato da uno dei tanti amici, che hanno fatto girare un video virale della candidata, originaria del Bangladesh, alle elezioni in zona Venezia. Un siparietto con le nuove risorse della sinistra istruite a fare la X sul simbolo del Pd. La città galleggiante, più bella del mondo, però, ha dimostrato con il risultato elettorale, che, per ora, abbiamo ancora gli anticorpi democratici per non precipitare in situazione come a Birmingham dove comandano i musulmani. La popolazione islamica con la cittadinanza italiana sta crescendo, ma è ancora lontana dall'essere debordante. In secondo luogo i veneziani e penso gran parte degli italiani sono preoccupati dal fatto che i candidati islamici, anche quello di Vigevano della Lega, alla fine mettono sempre davanti Allah e poi la richiesta di voto. Pur essendo un paese cattolico, con il Papa, nessun cristiano va alle urne in nome di Dio. Per questo motivo non sarebbe una brutta idea se i candidati del Bangladesh o di qualsiasi comunità islamica, che vogliono presentarsi alle elezioni, chiarissero in anticipo, nero su bianco, che come faro hanno prima la Costituzione e le leggi italiane e poi Allah. Non solo: promettere la costruzione di una grande moschea, piuttosto che concentrarsi sui problemi di ogni giorno dei veneziani, ha fatto suonare un altro campanello d'allarme.

E gli elettori hanno anche banalmente deciso di non votare a sinistra, che ospitava gli islamici, perché dopo anni in Italia molti della comunità non parlano correttamente la nostra lingua. Ovvero lasciano da parte uno dei fondamenti dell'integrazione e figuriamoci il resto.

Al momento le "truppe cammellate" del Pd hanno solo favorito

la sconfitta della sinistra, grazie alla riscoperta di anticorpi dettati dal buon senso. Però la carica delle "risorse", come vengono definiti gli islamici d'Italia dal Pd, è appena iniziata e non si fermerà al primo flop.