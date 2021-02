"'Pieno appoggio di Forza Italia a Draghi per un governo dei migliori"

La seconda giornata di consultazioni si è conclusa con la delegazione di Forza Italia, guidata da Antonio Tajani. Da Mario Draghi gli azzurri hanno ribadito quanto già annunciato nei giorni precedenti: " Con le presidenti Bernini e Gelmini, insieme alla delegazione UdC, abbiamo confermato a al presidente incaricato il pieno sostegno anticipato dal presidente Berlusconi in un colloquio telefonico. Forza Italia si aspetta un Esecutivo di alto livello capace di rappresentare al meglio l'unità del Paese coinvolgendo le risorse migliori della politica, dell'economia, della cultura, per affrontare insieme la più grave emergenza sanitaria ed economica nella storia della Repubblica ".

Silvio Berlusconi avrebbe dovuto guidare la delegazione di Forza Italia questo pomeriggio da Mario Draghi ma, nonostante goda di ottima salute, i medici gli hanno per ora consigliato di non spostarsi dalla Provenza. A capo degli azzurri c'era Antonio Tajani, che ha sottolineato come quella che nascerà a sostegno di Mario Draghi non sarà una nuova maggioranza: " Non si tratta di una maggioranza politica ma un governo dei migliori. L'alto profilo del presidente Draghi è garanzia non solo della credibilità dell'esecutivo in Europa e nel mondo ma anche della serietà di un progetto intorno al quale il Paese si possa riunire. È quello che il Presidente Berlusconi per primo ha chiesto per settimane e quindi è naturale la disponibilità di Forza Italia a fare la sua parte ".

Forza Italia si è ora messa a completa disposizione di Mario Draghi per contribuire a migliorare le condizioni le Paese, ormai in ginocchio a causa della pandema e della crisi economica, ma anche sociale e sanitaria, che lo falcidia da ormai un anno. Anche per questo motivo, la delegazione guidata da Antonio Tajani ha consegnato due dossier a Mario Draghi: " Forza Italia è pronta a dare un contributo di idee e di programmi, in questo spirito abbiamo consegnato al Presidente incaricato due dossier relativi al piano per il Recovery Plan e al piano vaccinale, elaborati nei giorni scorsi dai nostri esperti e dai nostri parlamentari ".