Anziano ucciso e fatto a pezzi: arrestata la moglie

Un omicidio efferato, a colpi di accetta. Poi i coltelli usati per fare a pezzi il cadavere e gettarlo in un canale. Un giallo risolto dalla confessione della moglie. Un delitto dalle circostanze ancora da precisare, forse legate a un grave squilibrio mentale in una coppia anziana apparentemente tranquilla.

In poco meno di un mese, i carabinieri di Rovigo hanno risolto il giallo dell'omicidio di Shefki Kurti, 72 anni, cittadino albanese residente a Badia Polesine (Rovigo), il cui corpo venne ripescato a pezzi, chiusi in sacchetti delle immondizie, tra il 28 e il 31 luglio scorsi, in più punti del canale Adigetto. Sabato i militari hanno arrestato sua moglie Nadire, 68 anni. La confessione della donna è del 18 agosto; in nove giorni gli inquirenti hanno verificato che le sue dichiarazioni fossero concordanti con quanto raccolto durante le indagini, nel dubbio che non sia in grado di intendere e di volere. Dal 12 agosto l'anziana, da anni seguita da uno specialista, è infatti ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Rovigo, e ora che è scattata la misura cautelare. Una perizia ne verificherà le condizioni psichiche e di conseguenza la misura cautelare potrebbe cambiare. Fondamentale per le indagini è stato il sopralluogo dei Ris di Parma l'8 agosto scorso, che hanno trovato tracce di sangue del marito morto all'interno dell'abitazione dove la coppia viveva. Tracce che erano state apparentemente eliminate dalla moglie, la quale aveva pulito casa dopo l'omicidio.

Nella sua confessione la donna ha raccontato di aver usato un'accetta e dei coltelli, di aver colpito il marito e poi di aver tagliato il cadavere in parti perché fosse trasportabile più facilmente verso l'Adigetto. L'accetta e tre coltelli da cucina, di cui uno seghettato, sono state ritrovate dopo la confessione. Sembra che la donna abbia colpito una prima volta il marito alle spalle in camera da letto, con l'accetta, e che poi si sia spostata nel bagno per farlo a pezzi e riempire i sacchi dell'immondizia con i quali sbarazzarsi del cadavere. L'omicidio è avvenuto probabilmente tra il 21 e il 22 luglio. I due figli della coppia, di origini albanesi ma cittadini italiani, sentiti dagli inquirenti, non sono mai caduti in contraddizione, si sono rivelati attendibili ed estranei ai fatti, uno vive a Masi (Padova) l'altra in Svizzera. Erano stati informati dalla madre di un ennesimo litigio tra lei e il padre, e che lui se ne sarebbe andato facendo perdere le proprie tracce.