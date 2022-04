Il 25 aprile dei soliti centri sociali: devastazioni a Bologna

I cortei in omaggio alla liberazione del 25 aprile portano sempre con sé uno strascico di polemica anche per i personaggi che sovente popolano le sue manifestazioni. I centri sociali durante questi eventi non perdono occasione per mostrare la loro vera natura e ne approfittano per deturpare e vandalizzare le città, con uno spirito ben lontano rispetto a quello che dovrebbe essere celebrato in un giorno così importante per il nostro Paese. Ne è un esempio quanto accaduto a Bologna, dove un gruppetto di vandali ha deturpato edifici pubblici e disturbato il corretto svolgimento della manifestazione, creando scompiglio tra gli altri partecipanti che si trovavano in strada per festeggiare la liberazione. A denunciarlo sono stati gli esponenti di Forza Italia, stigmatizzando il comportamento dei soliti noti.

" I soliti balordi hanno danneggiato la sede di Unicredit e di Eni e creato scompiglio. Un comportamento grave e inaccettabile che condanniamo fermamente. Questi gesti efferati nulla hanno a che vedere con la democrazia e la libertà, lo ribadiremo sempre ", denunciano Aldo Marchese, coordinatore cittadino Fi Bologna e Daniele Aiello, commissario cittadino Fig Bologna. Gli esponenti di Forza Italia nella loro nota hanno poi aggiunto: " Auspichiamo che i responsabili siano tempestivamente individuati e che vengano sanzionati come meritano, perché troppo spesso questi episodi rimangono tristemente impuniti. Questi 'fenomeni', che evidentemente non comprendono il dono della democrazia e della libertà, andrebbero prima di tutto condannati a risarcire i danni e a fare qualche lavoretto socialmente utile: forse così imparerebbero la lezione, anche se non ne siamo così sicuri ".