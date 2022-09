"Apprendista stregone", "Si vergogna". Scoppia la lite tra Letta e Renzi

Quello tra Enrico Letta e Matteo Renzi è l'ennesimo scontro a distanza nel corso di questa campagna elettorale. I due sembravano essere destinati a sposare la causa del campo largo, ma alla fine del nuovo Ulivo 2.0 non se n'è fatto nulla e dunque tra i due sono ripartiti i dissapori dovuti ai personalismi del passato. Il primo attacca il Terzo Polo e cerca disperatamente il voto utile; il secondo rinfaccia all'avversario una strategia fallimentare e uno snaturamento evidente.

L'attacco di Letta

Il segretario del Partito democratico non ha perso occasione per andare nuovamente all'attacco, scagliandosi contro Renzi e sostenendo che un voto dato all'asse Azione-Italia Viva è una preferenza consegnata nelle mani del centrodestra: " Chi non vuole la destra, ma vota 5 Stelle e terzo o quarto polo, in realtà semplicemente fa stravincere la destra ". Insomma, il ritornello è sempre lo stesso: chi non vota il Pd sostiene automaticamente il centrodestra.

Letta frigna per la legge elettorale e per il taglio dei parlamentari, entrambi voluti e votati dal Partito democratico: " Renzi ha costruito una trappola che avvantaggia Meloni e Salvini e relega il terzo polo a un ruolo totalmente marginale ". Ed è proprio sul Rosetellum che si è consumata l'ennesima sferzata all'indirizzo di Matteo Renzi: " La legge elettorale è figlia di Renzi, se l'è costruita con l'idea che il suo 40% potesse diventare il 60 in Parlamento. Un trucco da apprendista stregone che poteva avere solo esiti nefasti ".

Il numero uno del Pd, intervistato da La Stampa, ha indossato anche i panni della vittima. Nel mirino ha messo pure Giuseppe Conte e Carlo Calenda, che da potenziali alleati di coalizione si sono trasformati nel bersaglio di campagna elettorale. Letta ha imputato loro un piano malefico: " La causa del terzo polo e di Conte è quella di sconfiggere il Pd e di prenderne il posto. Hanno abbandonato da tempo l'idea di contrastare la destra ". E ha guardato al passato per lamentarsi con Renzi: " Ha tentato lui di ridurre il Pd in macerie, non c'è riuscito. Adesso sembra uno di quelli che non hanno più una vita propria e passano il tempo a metter becco nei matrimoni altrui ".

La replica di Renzi

Dal suo canto Renzi ha replicato a stretto giro. Il leader di Italia Viva da giorni pungola Letta per la sua dubbia strategia politica e questa mattina, intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5, ha rincarato la dose: " La Meloni ringrazia Enrico Letta che da un mese, senza accorgersene, sta facendo la campagna elettorale per Fratelli d'Italia. La Meloni lo prende in giro e gli dice grazie, per tutte le cose che Letta ha detto. Non so più come fare con Enrico. Questo rancore personale che ha nei miei confronti... ".