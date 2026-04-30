Asse Trump-Putin su Kiev e Iran. "Tregua in Ucraina il 9 maggio"

La guerra, a volte, si ferma prima nelle parole che nelle trincee. Accade nelle telefonate lunghe un'ora e mezza e soprattutto quando il calendario diventa simbolo: il 9 maggio, Giorno della Vittoria per la Russia, memoria fondativa della potenza sovietica e oggi leva politica del Cremlino. È su quella data che Vladimir Putin ha costruito la sua nuova mossa, comunicando a Donald Trump la disponibilità a una tregua temporanea in Ucraina. Una tregua breve, simbolica, ma carica di conseguenze strategiche. Tra cui un'intesa in Medioriente. Putin si sarebbe offerto di conservare l'uranio arricchito dell'Iran, ma in cambio avrebbe preteso dal presidente americano uno stop agli attacchi su Teheran.

Il colloquio tra il presidente russo e quello americano segna un passaggio delicato nella guerra più lunga e destabilizzante d'Europa dal 1945. Secondo quanto riferito dal consigliere presidenziale Yuri Ushakov, Putin ha proposto un cessate il fuoco in coincidenza con le celebrazioni della vittoria sovietica sulla Germania nazista. Trump ha affermato che la conversazione è stata "molto positiva" e una soluzione al conflitto arriverà in fretta. "Conosco Putin da molto tempo. Credo fosse pronto a raggiungere un accordo già da un po', ma alcune persone gli hanno reso difficile concludere un accordo".

Ma dietro la liturgia delle parole si muove una partita ben più concreta. Putin ha ribadito che Kiev deve accettare le condizioni già avanzate da Mosca e più volte riproposte anche nei canali negoziali indiretti: neutralità ucraina, riconoscimento delle conquiste territoriali russe, no all'ingresso nella Nato e una ridefinizione degli equilibri geopolitici nell'Europa orientale. In sostanza, una pace alle condizioni del Cremlino.

Non solo. Il presidente russo ha accusato Zelensky di rifiutare la strada diplomatica e di perseguire, con il sostegno europeo, la prosecuzione del conflitto. Ancora più dura l'accusa rivolta a Kiev di utilizzare "metodi apertamente terroristici", colpendo obiettivi civili sul territorio russo. Una formula che il Cremlino utilizza sempre più frequentemente per spostare il racconto del conflitto e rafforzare la propria legittimazione interna.

Trump ha condiviso l'idea che un accordo per la fine della guerra sia "ormai imminente". Una frase che pesa più sul piano politico che militare. Perché se Washington sembra voler accelerare verso una soluzione negoziale, Kiev continua a leggere il fronte in modo diverso.

Zelensky ha infatti reagito con prudenza, ma senza chiudere la porta. L'ultima volta, il 9 aprile, quando Putin annunciò una tregua temporanea dall'11 al 12 aprile, il presidente ucraino rispose specularmente, dichiarando che l'Ucraina avrebbe fatto lo stesso e auspicando che potesse essere l'inizio di un vero processo di pace. Ma quella tregua si rivelò largamente nominale: i bombardamenti continuarono, in alcuni settori persino con maggiore intensità.

È questo il nodo che oggi rende la nuova proposta russa più ambigua che rassicurante. Kiev teme che ogni cessate il fuoco limitato serva a Mosca per riorganizzare le linee, consolidare le posizioni e trasformare il congelamento del conflitto in vittoria strategica. Zelensky ha sostenuto che l'Ucraina si trova oggi "nella migliore posizione sul campo di battaglia degli ultimi 9-10 mesi", e la Russia "non è in una posizione di forza e non vincerà".

Una lettura che contrasta apertamente con quella del Cremlino, secondo cui sono invece le truppe russe a mantenere l'iniziativa e a respingere sistematicamente le forze ucraine. Due narrazioni opposte, entrambe funzionali a rafforzare il proprio potere negoziale.

Ed è proprio qui che la tregua del 9 maggio potrebbe produrre i suoi effetti più significativi. Non tanto come cessazione reale delle ostilità, su questo lo scetticismo resta alto, ma come test politico.

Se il cessate il fuoco reggerà anche solo parzialmente, Trump potrà rivendicare di aver riaperto un canale diplomatico concreto e Putin potrà presentarsi come leader disponibile alla pace senza arretrare di un millimetro sugli obiettivi strategici. Se invece il fronte continuerà a bruciare, sarà l'ennesima conferma che la guerra, per ora, resta più forte della diplomazia.