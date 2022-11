Attilio Fontana sceglie Bertolaso al posto della Moratti

Preso atto delle dimissioni di Letizia Moratti, Attilio Fontana non ha perso tempo nel trovare un'alternativa al vicepresidente dimissionario in Guido Bertolaso. " I dubbi che avevo espresso sul posizionamento politico di Letizia Moratti erano fondati. È chiaro che guarda verso sinistra e non da oggi ", ha dichiarato Attilio Fontana. Un appunto che non può passare inosservato e che si inserisce nelle tensioni delle scorse settimane in merito al braccio di ferro sulla candidatura per la presidenza di Regione Lombardia.

La rottura tra Letizia Moratti e il centrodestra

Il centrodestra ha indicato Attilio Fontana come suo candidato per un secondo mandato, decisione che ha fatto storcere il naso a Letizia Moratti, che puntava alla presidenza del Pirellone. Da qui nasce lo strappo tra il presidente in carica e il suo vice, oggi dimissionario. " Di fronte al venir meno del rapporto di fiducia con il presidente Attilio Fontana, annuncio la decisione di rimettere le deleghe di vicepresidente e di assessore al welfare di Regione Lombardia ", ha dichiarato oggi Letizia Moratti in una nota. Da settimane nei corridoi dei palazzi si mormora di un suo avvicinamento al Terzo polo di Calenda e Renzi, tanto che oggi anche Beppe Sala non esclude che lei possa essere il loro candidato per il Pirellone. Ora è troppo presto per avere certezze e ci si muove solo nel campo delle ipotesi, ma questa sembra essere una delle più concrete.

C'è chi considera strumentali gli attacchi di Letizia Moratti, come Viviana Beccalossi, presidente del gruppo misto nel Consiglio regionale della Lombardia, che sottoinea come le motivazioni portate da Letizia Moratti " siano al limite del pretestuoso, se è vero come è vero che ormai da mesi non avesse fatto mistero del suo desiderio, sia chiaro legittimo, di candidarsi alla presidenza della Regione ". Sulla stessa questione, Fontana ha qualcosa da recriminare: " È sorprendente che l'assessore al welfare dichiari oggi che l'azione della giunta non sia sufficiente. Ne fa parte da un anno e mezzo e non mi pare che abbia sollevato mai problemi ".

La nomina di Guido Bertolaso al Pirellone

Una stilettata che comunque non distrae Fontana dall'obiettivo di proseguire con il suo lavoro al Pirellone. Un lavoro che non può essere interrotto o sospeso per scossoni interni e che deve proseguire nel miglior modo possibile: " Procediamo immediatamente alla nomina di un assessore al welfare che si occupi esclusivamente dei bisogni dei cittadini, senza distrazioni politiche, a partire dagli interventi sulle liste di attesa ".