Avvelenò il marito per stare con l'amante: arrestata la moglie a due anni dal delitto

Aveva avvelenato il marito per stare con l'amante.

Ci sono voluti due anni, ma alla fine il responsabile della morte di Sebastiano Rosella Musico si trova dietro le sbarre. I carabinieri della compagnia di Termini Imerese, in provincia di Palermo, ieri mattina hanno arrestato Loredana Graziano, 36 anni, con l'accusa di omicidio premeditato aggravato. Gli investigatori, guidati dal procuratore Ambrogio Cartosio, hanno risolto il giallo della morte del pizzaiolo quarantenne, trovato privo di vita nel gennaio 2019 nell'abitazione in cui viveva con la moglie.

Il decesso inizialmente era stato attribuito a cause naturali. L'indagine era scattata solo un anno dopo. Il medico legale, infatti, scrisse che il quarantenne era stato ucciso da un infarto, una tesi che però non ha mai convinto i genitori e i fratelli della vittima, che voleno si andasse fino in fondo. Per mesi i familiari hanno insistito sulla tesi dell'omicidio, ma solo quando ai carabinieri è arrivata la voce che girava in paese che l'uomo era stato ucciso con il veleno, la procura ha deciso di aprire un fascicolo, di riesumare il corpo e di effettuare l'autopsia.

Si sa che in un comune di 25mila abitanti le voci non è facile controllarle e quella del delitto era diventata ormai un urlo, come della relazione della donna iniziata prima di diventare vedova. I risultati degli esami tossicologici su quel che restava dei tessuti hanno confermato che Sebastiano era stato ucciso con una dose di cianuro. Le attività tecniche e i rilievi del Ris nell'abitazione della coppia hanno indirizzato gli inquirenti verso la moglie, diventata la principale sospettata. E si è scoperto che la donna da tempo cercava di farlo fuori.

La morte doveva arrivare grazie a un farmaco anticoagulante che gli faceva prendere e avrebbe dovuto ucciderlo lentamente. Dal momento che le cose andavano per le lunghe e lei aveva voglia di iniziare una nuova vita con l'amante, è passata al cianuro.

Ma dopo qualche tempo, fatto fuori il marito, le cose tra lei e l'amico hanno smesso di andare bene. Il rapporto si è fatto pesante e Loredana lo ha denunciato per stalking. Lui, per vendicarsi, nel dicembre 2020 ha raccontato il segreto che conosceva da tempo ai carabinieri. Così, riesumata la salma, gli inquirenti hanno trovato i riscontri a quanto l'amante deluso aveva raccontato e il Gip del Tribunale di Termini Imerese ha emesso il provvedimento di custodia cautelare, ritenendo sussistenti gravi indizi di reità a carico della donna. TPa