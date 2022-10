Bufera sui social: "Banchi vuoti". Ma dimenticano il taglio dei parlamentari

Oggi la prima seduta del Parlamento, con la votazione per i presidenti di Camera e Senato, e già monta la polemica. I lavori delle Camere sono infatti ben visibili al pubblico, che ha potuto assistere alle dirette, e in molti hanno manifestato indignazione per i banchi delle Aule apparsi vuoti.

Sui social si è scatenata una vera e propria bufera proprio in merito a questo. Per alcuni quei banchi vuoti sono stati la palese manifestazione di un sistema politico ormai in disfacimento. " Vergognoso ", gridano alcuni, " segnale di decadenza " aggiungono altri.

Insomma, questa XIX legislatura è partita col malcontento di una parte dei cittadini, che non ha preso bene le immagini trasmesse in tv. Ciò che alcuni non hanno però considerato è il fatto che questa legislatura è diversa da tutte le altre precedenti. C'è stato infatti il taglio dei parlamentari, voluto dallo stesso popolo italiano (settembre 2020). L'esito positivo del referendum ha portato a una significativa riduzione dei deputati (da 630 a 400) e dei senatori (da 315 a 200). Molti di quei banchi vuoti lo sono proprio per via della mancanza di parlamentari.

Nei giorni precedenti ai lavori del Parlamento, le aule sono state riadattate. Alcune file di posti sono state smontate, mentre altre sono rimaste, ma non verranno utilizzate. Un elemento, questo, che non può essere trascurato.

La polemica è però divampata sui principali social. " Trovo vergognoso che alla seduta inaugurale alla Camera ci siano molti banchi vuoti ", cinguetta un utente su Twitter. E ancora: " Fa impressione vedere i banchi vuoti alle Camere. Un segnale di decadenza che non fa bene all'immagine democratica del Paese ". Anche qualche giornalista sarebbe caduto nell'errore, non considerando il taglio di deputati e senatori.

" I banchi sono in parte vuoti perché il numero dei deputati è stato ridotto di un terzo " ricordano infatti altri utenti. " Bisognerà rivedere quell'aula, mi sa ", dice un internauta.