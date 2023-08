Battiato, spunta un altro testamento

«Nomino mia erede universale la mia cara nipote Grazia Cristina Battiato. 11 maggio 2018». Firmato Franco Battiato. Una nota autografa apre il giallo sul testamento del grande cantautore siciliano, scomparso nel maggio del 2021 a seguito di una malattia neurodegenerativa. La nota, datata 11 maggio 2018 e pubblicata da Open, è stata autenticata da un notaio e resa nota nel giugno 2021 dalla stessa nipote, che l'ha portata al notaio Alessandro De Cicco. Ma a tre anni dalla scomparsa del «maestro», il testamento olografo è stato messo in dubbio e la vicenda assume i contorni del giallo.

La nota è di poche righe scritte in stampatello, un carattere che a quanto pare il cantautore non utilizzava mai. Inoltre, la firma riporta il nome di «Franco Battiato», mentre il suo nome di battesimo era Francesco. Un altro elemento sospetto è la data in cui Battiato avrebbe scritto la nota, ovvero maggio 2018. Nel febbraio dello stesso anno, infatti, quindi solo pochi mesi prima, un neurologo di Catania aveva dichiarato che Battiato non era più capace di prendere decisioni in piena coscienza per via della malattia che lo aveva colpito. Un certificato medico datato 21 febbraio 2018, firmato dal dottor Giuseppe Zappalà dell'ospedale Garibaldi di Catania, attestava che il cantante era affetto da «disorientamento tempo-spaziale», grave deterioramento cognitivo e «perdita di memoria» a breve termine, con una condizione che si era notevolmente aggravata nel corso dei suoi ultimi momenti di vita. A causa di ciò, il tribunale civile di Catania aveva nominato suo fratello Michele come amministratore di sostegno per Battiato.

Questo testamento, se ritenuto valido, potrebbe cambiare molte cose nella gestione del patrimonio del cantante. Lo scorso 14 luglio infatti la nipote del cantautore ha ottenuto solo parte della eredità totale che altrimenti le sarebbe spettata, che includeva tra le altre cose un'azienda e la villa a Milo dove aveva vissuto Battiato. Il caso rimane aperto.