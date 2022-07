L'ira di Di Battista: "E anche oggi il M5S esce dal governo domani"

Arrivano nuovi strali contro il Movimento 5 Stelle da parte dell’ex deputato Alessandro Di Battista. L’esponente politico non perde occasione per criticare l’operato dei suoi vecchi amici di cordata e, ancora una volta, lo fa utilizzando i social media. Questa volta a irritare Di Battista è stato l’incontro tra il premier Mario Draghi e il leader dei pentastellati Giuseppe Conte. L’esito del colloquio non è piaciuto per niente all’ex parlamentare. “E anche oggi il Movimento 5 Stelle esce dal governo domani” , ha scritto sulla sua pagina Facebook Di Battista, usando un tono ironico ma severo.

Al politico, grillino della prima ora, non va giù che il Movimento sia ancora legato mani e piedi al governo Draghi. Conte “esprime a Draghi il proprio disagio – ha continuato Di Battista – come se uno dei peggiori presidenti del Consiglio della storia fosse un prete nel confessionale” . Una stilettata netta all’ex presidente del consiglio, condita da altre critiche. “Chissà, magari il Movimento uscirà dal governo dopo l'estate – ha concluso l’ex deputato – quando i parlamentari avranno maturato la pensione. Magari uscirà dopo la finanziaria, momento d'oro per chi è alla ricerca di denari da trasformare in markette elettorali. O forse non uscirà mai. Come è stato possibile ridurre la più grande forza politica del Paese nella succursale della pavidità e dell'autolesionismo?” .