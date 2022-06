"Ignobile tradimento. Conte lasci subito il governo": Di Battista torna alla carica

Dopo giorni di tensione e di attacchi, è arrivato lo strappo nel Movimento 5 Stelle. Luigi Di Maio ha annunciato la scissione e la fondazione di un nuovo gruppo parlamentare. Lo scontro tra il ministro degli Esteri e Giuseppe Conte è finito nel peggiore dei modi per il mondo grillino, ormai una polveriera. E direttamente dalla Russia – dove è impegnato in un assurdo reportage – arriva un giudizio piuttosto netto da un volto di spicco dell’area grillina: parliamo di Alessandro Di Battista.

“Della nuova scissione del Movimento 5 stelle (ricordo che ne avvenne già una dopo l’ok al governo Draghi) e della nascita del nuovo gruppo 'atlantisti e europeisti' o 'moderati e liberali', non mi importa nulla” , ha esordito “Dibba” in un lungo post pubblicato su Facebook: “Ho lasciato il Movimento esclusivamente per questioni politiche quando venne presa la decisione scellerata (e suicida) di entrare nel governo dell'assembramento. Ciò che avviene oggi è soprattutto frutto di quei giorni” .

L’ex pasionario pentastellato ha stroncato ancora una volta la decisione del Movimento di entrare a fare parte del governo Draghi, definendo “ignobile tradimento” il tentativo (riuscito) di portare a casa comode poltrone. Di Battista ha dunque rivdenticato la sua decisione: “Forse adesso, e soltanto adesso, alcuni attivisti del Movimento stanno comprendendo le ragioni delle mie scelte passate (e anche di quel che dicevo in passato)” . Ma non è tutto.

Intervenuto ai microfoni di Rainews24, Di Battista ha sottolineato che l’ex amico-collega Di Maio ora “si collocherà saldamente al fianco di Draghi”. E il messaggio per Conte è chiaro: “Se vuole dare una possibilità al M5s alle politiche, deve lasciare immediatamente il governo Draghi” . Non è mancata una frecciatina al titolare della Farnesina: “O è cambiato lui o mi sono sbagliato io... ha fatto le sue scelte” .