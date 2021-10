Di Battista riparte in tour: quell'asse con Casaleggio per depotenziare Conte

Ora c'è la conferma. Alessandro Di Battista è pronto a tornare alla politica, raccogliendo tutti i delusi del nuovo Movimento 5 stelle e affidandosi a Davide Casaleggio. Per il momento ha scelto una linea soft e sta organizzando un tour che chiama a raccolta gli aficionados del M5s della prima ora, quelli che non si riconoscono nelle vesti moderate e governiste imposte da Giuseppe Conte. Alessandro Di Battista è fuoriuscito dal Movimento in tempi non sospetti e l'ha fatto in aperta polemica con il nuovo corso, quando ormai non ricopriva più alcuna cariva nel partito.

Ora vuole ripartire e lo farà dalla piazza, con un tour. Al suo fianco ci sarà Alessio Villarosa. Lui è stato sottosegretario durante il governo gialloverde ma è stato espulso dal Movimento dopo il sì al governo Draghi. Il tour si chiamerà Su la testa e, come ha spiegato lo stesso Alessandro Di Battista, " sarà un percorso di controinformazione e di politica. Proveremo a rimettere al centro del dibattito pubblico temi nascosti e dimenticati nell'era del governo di tutti ".

La piazza della ripartenza non è casuale: l'ex leader del Movimento 5 stelle ha scelto di iniziare il tour il prossimo 30 ottobre da Siena, la città del Monte dei Paschi. Quando ancora erano parte attiva del M5s, sia Di Battista che Villarosa furono fermi nel denunciare la mala gestione di Mps e nel loro mirino ci finì il Pd, il partito con il quale ora Giuseppe Conte cerca l'alleanza. Di Battista e Villarosa riversarono sul Pd tutte le colpe del tracollo del Monte dei paschi e il fallimento della trattativa con Unicredit, arrivato in questi giorni, ha fornito ai due un assist perfetto per riprendere le loro battaglie.

" Dallo scandalo Mps, ai conflitti di interesse più pericolosi, dalla connessione tra case farmaceutiche e grande finanza agli sprechi di denaro pubblico. Dai vergognosi costi della politica ai temi ambientali (quelli veri, non quelli degli ambientalisti da passerella). Dalle guerre sporche ai referendum disattesi (acqua pubblica e finanziamento ai partiti) ", si legge ancora nel post condiviso un duplice copia nel profilo di Villarosa e Di Battista.