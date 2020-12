Beffa Di Maio: auguri di Natale ai connazionali ora all'estero

Un messaggio che stride se non altro per il disastroso effetto di domenica, quando di punto in bianco il governo ha deciso di alzare il ponte levatoio con l'Inghilterra, manco fosse un villaggio di periferia, lasciando completamente in balia di loro stessi migliaia di connazionali all'estero. Che lavorano e studiano. È proprio a loro che Luigi Di Maio si è rivolto nel messaggio per le festività di fine anno tramite la trasmissione «L'Italia con Voi»: «Cari connazionali sono grato a Rai Italia per la possibilità di dare a tutti voi un caloroso messaggio di auguri per le prossime festività». «Per tutti questi giorni di fine anno prosegue il Ministro degli Esteri rappresentano un momento di raccoglimento, di vicinanza ai propri cari e di rinnovo di tradizioni, che voi contribuite ad alimentare di generazione in generazione anche all'estero. Il 2020 è stato un anno molto difficile la pandemia che ci ha colpiti con un tragico bilancio di vittime che impone ancora oggi misure di restrizione molto limitanti, oltre ad averci lasciato un carico di gravi ripercussioni economiche sociali che però affrontiamo con impegno e in modo coeso. Gli italiani all'estero- continua Di Maio hanno affrontato questo difficile periodo con coraggio e forza, distanti fisicamente, in molti casi impossibilitati di rientrare in Italia, siete stati ancor più provati dalla crisi ma avete saputo rispondere con responsabilità ed energia eccezionali, per questo più che mai voglio ora ringraziarvi tutti dal personale dello stato in servizio all'estero». Ora sono in molti a chiedersi: domenica l'attenzione per loro dov'era?