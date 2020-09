"La sua attività costituisce un rischio". E Grillo viene espulso da eBay

C’è chi viene espulso dal Movimento 5 Stelle e chi, invece, viene cacciato da eBay. Pare essere una strana pena del contrappasso quella toccata a Beppe Grillo, allontanato dalla famosa piattaforma online di commercio elettronico.

Tutta colpa dell’ultima trovata del comico genovese, che aveva messo in vendita sul sito di e-commerce una pietra pomice da lui firmata al "modico" prezzo di mille euro. "Pietra pomice, firmata dall’Elevato. Serve a pulire, a grattare, a smerigliare il cervello della stupidità umana. In vendita su e-Bay a mille euro al pezzo, di meno non posso fare. Smerigliatevi, pulitevi, grattatevi l’anima con la pietra filosofale smerigliatrice dell’Elevato..." , raccontava qualche giorno fa il co-fondatore e attuale garante della compagine pentastellata, in un video di trenta secondi postato sui propri profili social. Un filmato, appunto, accompagnato anche da un link che rimandava a eBay per trovare e acquistare la preziosa pietra pomice da lui autografata.

La boutade, però, non è piaciuta al sito di compravendite e aste online, che ha deciso di sospendere l’account di Grillo. A darne notizia ci ha pensato "l’elevato" stesso, sempre via social. Il comico, infatti, ha pubblicato la comunicazione ricevuta dal colosso del web.

"Il tuo account è stato sospeso. Gentile elevatobeppegrillo, dopo aver esaminato le attività correlate al tuo account, abbiamo deciso di sospenderlo in quanto riteniamo che tali attività costituiscano un rischio per la Community di eBay. Non abbiamo preso questa decisione con leggerezza. È tuttavia necessario garantire un mercato affidabile in cui le persone da tutto il mondo possano acquistare e vendere in sicurezza" , si legge nella mail recapitata all’ideatore dei V-day.

Ma il messaggio di eBay non si esaurisce così e anzi annuncia a Grillo l’espulsione: "Questa sospensione è permanente, per cui non potrai più prendere parte ad attività di acquisto o di vendita su eBay in futuro. Qualsiasi altro account in tuo possesso o associato a questo account sarà inoltre sospeso. Siamo spiacenti per il disappunto e il disagio che ciò potrà causarti, ma la nostra decisione è inappellabile" . Insomma, Grillo non può fare altro che accettare la decisione.