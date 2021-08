L'ultima follia di Grillo: "Reddito universale"

Proprio in un periodo caldissimo che vede il reddito di cittadinanza finire nel mirino della politica tra volontà di affossarlo e richieste di modifiche, ecco che Beppe Grillo alza il tiro e rilancia il reddito di base universale. Il garante del Movimento 5 Stelle da tempo sostiene la necessità di arrivare a questa misura di sostegno economico, e oggi ha approfittato per pubblicare sul suo blog un articolo firmato da Shigheito Sasaki. Il co-fondatore del M5S lo ha accompagnato con una didascalia sui propri profili social, invitando dunque i partiti ad accelerare: " Il reddito di base universale può creare una società migliore e una vita migliore per tutti, l’unica sfida è il finanziamento. Ecco una delle possibili soluzioni. Apriamo il dibattito! ".

Nel pezzo si sostiene che all'inizio dovremmo assicurarci che " il denaro venga creato dal nulla ", riaffermando che sono le persone " a creare la domanda nell'economia e che il solo fatto di essere vivi è prezioso ". La sfida a questo punto, si legge sul blog di Grillo, è incentrata tutto sul finanziamento: se la Banca Centrale emettesse denaro per permettere ai cittadini di vivere, " non ci sarà bisogno di un enorme aumento delle tasse ". In tal modo " tutte le persone saranno libere dalla schiavitù del denaro e la povertà sarà sradicata dal nostro mondo ".

Il reddito 5S nel mirino

Insomma, tutto ciò non vi suonerà nuovo. Ricordate quel che si affermava a gran voce sul reddito di cittadinanza? La norma sponsorizzata dal Movimento 5 Stelle avbrebbe dovuto " abolire la povertà ". Un tentativo certamente auspicabile, ma che nella realtà dei fatti non ha ovviamente trovato corrispondenza. Non a caso la misura grillina prossimamente potrebbe essere soggetta a una serie di cambiamenti rispetto all'impianto attuale. Innanzitutto si partirà da una domanda: è giusto sommare l'assegno unico con il reddito di cittadinanza senza prevedere modifiche sull'importo?