A Berlino accoltellate due bimbe fuori da scuola

Terrore in una scuola elementare di Berlino. Ieri pomeriggio un uomo ha accoltellato due bambine di sette e otto anni ferendole gravemente. L'aggressione è avvenuta attorno alle 15 all'ingresso della Evangelische Schule di Neukölln, un complesso scolastico che comprende elementari e scuola secondaria. L'attacco ha scatenato il panico: mentre le persone all'esterno dell'edificio allertavano la polizia e cercavano di soccorrere le vittime dell'assalto, la campanella dava l'allarme ordinando agli scolari di chiudersi dentro la scuola. Poco dopo le due bambine sono state elitrasportate all'ospedale e una sarebbe in pericolo di vita.

In seguito la Berlin Polizei ha scritto su Twitter di aver arrestato il presunto accoltellatore in Mainzer Straße, la stessa dove è situata la scuola evangelica. L'uomo, ha scritto il Tagesspiegel, non avrebbe cercato di scappare ma avrebbe atteso le forze dell'ordine nei pressi del luogo del delitto. Lo stesso quotidiano ha aggiunto che «l'uomo sarebbe nato a Berlino» e che la polizia avrebbe anche recuperato il coltello con cui avrebbe colpito le due bambine. In molti avrebbero assistito all'aggressione. Solo dopo le 17 agli scolari è stato permesso di lasciare l'edificio mentre la polizia continuava a monitorare la scuola e le strade più prossime alla Mainzer Straße. Quando i portoni dell'edificio sono stati riaperti, i poliziotti hanno scortato gli studenti a piccoli gruppi al di là della zona di sicurezza, consegnandoli ai loro genitori, accorsi in massa. All'uscita, studenti, insegnanti, e gli stessi genitori, hanno trovato consulenti della chiesa evangelica intervenuti per fornire assistenza e conforto. Su Twitter l'amministrazione di quartiere ha scritto: «I nostri psicologi infantili e i team dell'ufficio di assistenza ai giovani sono pronti a fornire un supporto immediato e anche a lungo termine ai bambini e alle loro famiglie. Per ora, i nostri pensieri sono rivolti ai due bambini gravemente feriti e alle loro famiglie». Neukölln, il distretto più orientale dell'ex Berlino ovest, è un quartiere difficile della capitale tedesca che raccoglie un alto numero di immigrati vecchi e nuovi. A Capodanno Neukölln aveva fatto notizia per le numerose aggressioni a colpi di petardi e fuochi di artificio contro la polizia, i pompieri e contro le ambulanze che presidiavano il quartiere. Il movente dell'aggressione resta per adesso sconosciuto: «Al momento stiamo indagando in tutte le direzioni», ha detto l'ufficio stampa della polizia.