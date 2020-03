Berlusconi: "Bene incontro con Conte, ora fatti concreti"

L’economia mondiale rischia una grave recessione. Ieri il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ha detto che ci saranno danni per centinaia di miliardi di euro. Analisti e addetti ai lavori sono divisi. C’è chi si preoccupa. E c’è chi, orgoglioso di essere italiano, si regala uno slancio di fiducia: "Recupereremo tutto fino all’ultimo centesimo" . E sarà un mondo migliore. È in questo quadro che ieri sera il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato i maggiori partiti di opposizione: Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, commenta il vertice definendolo un segnale positivo. A questo però debbono seguire atti concreti che dimostrino la volontà del governo di collaborare, "recependo le nostre indicazioni per migliorare i provvedimenti già adottati e concordando in anticipo quelli futuri" .

All’incontro di ieri, continua in una nota l’ex premier, "il nostro Antonio Tajani ha illustrato le proposte di Forza Italia, frutto di un lavoro coordinato dal nostro responsabile economico, Renato Brunetta ". Fra queste, il blocco per alcuni mesi di tutti i pagamenti dovuti allo Stato, sotto forma di tasse, imposte, multe o a qualunque altro titolo. L’immediato pagamento dei debiti della pubblica amministrazione verso i fornitori, la sospensione del pagamento degli affitti per le attività produttive e commerciali ferme, con adeguati indennizzi per i proprietari, un maggiore sostegno economico, rispetto ai 600 euro stanziati, per lavoro autonomo, le partite Iva, i lavoratori a contratto.

"Siamo pronti - sottolinea Berlusconi - a lavorare nella sede propria, che è il Parlamento, con spirito costruttivo per trovare le soluzioni migliori per fronteggiare la più grave emergenza della storia della nostra Repubblica. Forza Italia continuerà, da opposizione responsabile, a stimolare e a verificare l’azione del governo sia per quanto riguarda il contrasto alla pandemia, sia per tutelare il mondo delle imprese, del lavoro, delle professioni" .

In questo senso un compito molto importante continuerà a svolgere il professor Renato Brunetta e il dipartimento economico da lui guidato. "Colgo l’occasione - conclude il presidente di FI - per ringraziare sentitamente per il lavoro serio, impegnativo e appassionato cui si è dedicato in questi giorni in condizioni così particolari e difficili. Ringrazio anche tutti i senatori e i deputati azzurri che, con la regia delle nostre capigruppo, onorevole Mariastella Gelmini e senatrice, Anna Maria Bernini, si sono distinti nella attuale situazione per il loro impegno e la continuità del loro lavoro nella attuale drammatica situazione" .

L’ora è buia. Ma gli attori della politica vanno avanti con il loro lavoro. È così che il centrodestra è pronto a incalzare il coronavirus. Prevedendo le sue mosse. Anticipandolo, per una volta, invece che inseguirlo disperatamente.