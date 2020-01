Berlusconi contro i giallorossi: "Governo nemico dello sviluppo"

" Da questo governo, il più a sinistra della storia della Repubblica, non potevamo aspettarci altro se non una politica anti industriale, e quindi nemica dello sviluppo e dell'occupazione, una politica che sta colpendo con particolare negatività il Sud Italia ". Lo ha dichiarato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, commentando la decisione di Whirlpool di andare via da Napoli. La multinazione americana ha indicato il termine del 31 marzo per lo stop della produzione del sito, creando numerose polemiche.

" L'annuncio dell'azienda che lascerà Napoli, una zona già drammaticamente colpita dalla disoccupazione e dalla crisi economica, fa il paio con la cattiva notizia di un Pil che, secondo quanto calcola il Fondo Monetario internazionale, vede l'Italia ultima nelle classifiche europee e con bassissime possibilità di ripresa nei prossimi cinque anni ", ha continuato il Cav scagliandosi contro i " governi a trazione Cinquestelle, (sì alla decrescita, al centralismo, all'assistenzialismo, alle nazionalizzazioni) " che " non hanno mai avuto una politica industriale e si sono limitati ad assistere da spettatori all'inizio di nuove crisi o all'aggravarsi di quelle pre-esistenti ".