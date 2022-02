Berlusconi: "Ecco il piano per eliminare il Green pass"

La situazione epidemiologica dell'Italia e, in generale, dell'Europa è in costante miglioramento. Anche grazie ai vaccini e all'ampio utilizzo del Green pass nei mesi precedenti, il nostro Paese ha potuto respirare nonostante le numerose restrizioni, che ora da più parti si chiede di allentare. Silvio Berlusconi ha diramato una nota incentrata proprio sull'opportunità di iniziare a definire una road map per il ritorno a una completa normalità. " Come deciso in molti Paesi europei, è arrivato anche in Italia il momento di rendere meno stringenti le norme per contrastare la diffusione del Covid, di restituire un po' di libertà e serenità agli italiani, che hanno affrontato questa sfida difficilissima con serietà e grande spirito di sacrificio ", si legge nella nota del Cavaliere.

Con l'arrivo dell'estate e la ripresa dei flussi turistici, l'Italia ha la necessità di uniformarsi al resto dei Paesi europei, dove ormai le restrizioni sono presenti in misura molto minore rispetto a noi. " La situazione della pandemia e i numeri dei ricoveri, che sono finalmente e stabilmente in diminuzione, consentono di guardare ai prossimi mesi con ritrovata fiducia ", scrive Silvio Berlusconi. La pressione ospedaliera nel nostro Paese è in continua diminuzione e, complice anche l'aumento delle temperature e il miglioramento delle condizioni climatiche, l'Italia può cominciare a guardare al futuro con uno spirito maggiormente ottimista rispetto anche al passato, soprattutto per merito dell'ampia platea di persone vaccinate con il ciclo completo.

Il prossimo 31 marzo scade lo stato di emergenza, iniziato a gennaio 2020, e con ogni probabilità non verrà rinnovato. " La decisione di allentare le restrizioni a partire dal 31 marzo, supportata dal parere di eminenti scienziati, restituirà a molti settori ed imprese che si trovano in difficoltà la possibilità di riprendersi e rimettersi finalmente in carreggiata ", ha scritto ancora Silvio Berlusconi. Tra le misure che verranno allentate o rimosse c'è anche il Green pass, come sottolineato nella nota di Silvio Berlusconi: " Siamo al lavoro per scrivere un piano di graduale dismissione del Green pass a partire dai contesti che, secondo gli esperti, risultano meno pericolosi per la salute pubblica, come le attività commerciali e di intrattenimento ".