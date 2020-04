Berlusconi a europarlamentari collegati in remoto: 'Serve intesa tra Paesi Ue'

Silvio Berlusconi ha riunito gli europarlamentari di Forza Italia e Gruppo Ppe, per una riunione da remoto, in vista del Consiglio europeo, durante il quale si discuterà degli aiuti Ue all'Italia, per l'emergenza Covid-19.

Il Cavaliere ha parlato in video chat con i rappresentanti di Forza Italia a Bruxelles, tutti collegati tramite computer. Tra loro c'era anche Antonio Tajani, numero due del partito. FI ha giudicato " inefficaci e insufficienti gli interventi messi in campo dal governo italiano a partire dal 'decreto liquidità'" .

Per fronteggiare l'emergenza coronavirus serve, invece, un'intesa tra i Paesi dell'Unione europea sui "recovery bond". Secondo quanto riferiscono le agenzia, Berlusconi ha sottolineato la " necessità che l'Unione europea metta in campo misure per limitare la diffusione del virus, per promuovere la ricerca del vaccino e, sin da subito, per sostenere le economie ". Inoltre, secondo fonti azzurre è stata sottolineata la necessità di un "i ntervento rapido per evitare che gli Stati più deboli dal punto di vista finanziario paghino un prezzo più alto in termini di crescita e di competitività relativa. In questo senso sarebbe auspicabile una intesa tra i Paesi per la creazione dei recovery bond ".

Inoltre, Forza Italia chiede anche la garanzia per la sicurezza dei lavoratori, valutando però " la riapertura di alcuni settori come l'edilizia e l'agricoltura, cominciando dalle aree d'Italia meno colpite dai nuovi contagi ". Infine, gli eurodeputati riuniti in video conferenza hanno auspacato un " intervento straordinario per sostenere il settore del turismo, anche valutando di ricorrere a finanziamenti a fondo perduto ".

