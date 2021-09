Berlusconi: "Il nostro partito è l'Ue, siamo gli eredi dell'Europa cristiana"

Un'Unione europa coesa e in grado di parlare con una voce unica su tutti i principali fronti: è questo l'indirizzo tracciato al termine della tre giorni del vertice del Partito popolare europeo ospitato a Roma, in cui si è parlato di tematiche cardine come migrazione, lavoro, agricoltura e futuro. Questa mattina in videoconferenza si è collegato Silvio Berlusconi, che ci teneva a esserci anche per dare una forte risposta dopo il caos scatenato dalla richiesta di una perizia. L'intento del Cav è chiarissimo: tornare alla politica attiva. E quello di oggi è sicuramente un importante segnale.

"Il nostro partito è l'Ue"

" Noi siamo gli eredi dell'Europa cristiana, l'Europa delle grandi cattedrali e dei grandi luoghi di spiritualità ", ha esordito il leader di Forza Italia. Che poi ha posto l'attenzione su quanto sia fondamentale la riflessione " sui valori cristiani e sul futuro dell'Europa che concluderà questi lavori ". Il tutto ricordando che l'Europa - al di là di tutti i conflitti e le contraddizioni - è profondamente unita " da un sistema di valori condivisi ".

Ecco perché ha rivendicato come il Ppe si identifichi con l'idea stessa di Ue: " Ci distinguiamo per serietà e credibilità. Le linee guide e i valori forti su cui si fonda il processo di integrazione dell'Europa sono le nostre idee e i nostri valori ". Le tesi del numero uno forzista partono da un presupposto ben preciso che può essere così sintetizzato: oggi l'Europa è una vera e propria necessità. " Nelle grandi sfide planetarie solo se saremo uniti avremo la possibilità di esercitare un ruolo a difesa dei nostri interessi, dei nostri valori, della nostra stessa identità ", è la sua raccomandazione.

"Uno strumento militare forte"

Berlusconi è convinto che l'Unione europea, " finché non avrà una unica politica estera supportata " da una difesa comune, " non sarà in grado di svolgere alcun ruolo autonomo ". Dunque occorrerebbe, oggi più che mai, poter fare affidamento a quello che è " uno strumento militare europeo forte ".