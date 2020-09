Berlusconi ora suona la carica: "Il centrodestra è la maggioranza"

Silvio Berlusconi serra i ranghi in vista delle elezioni regionali. Nonostante la notizia della positività al coronavirus, arrivata dopo i tamponi effettuati a seguito dell'ultimo soggiorno in Sardegna dell'ex presidente del Consiglio e della sua famiglia, il leader di Forza Italia ha voluto collegarsi con il Movimento "Azzurro Donne" per esprimere la propria vicinanza al partito e a tutte la candidate e i candidati.

" Io sarò al vostro fianco, in questa campagna elettorale, in tutti i modi possibili, con interviste sui giornali, sulle televisioni, sui social compatibilmente con le limitazioni che la mia positività al Conoronavirus mi impone ", ha voluto ribadire l’ex premier nel collegamento sulla piattaforma Zoom. " Queste elezioni - ha spiegato il leader di FI- sono importanti non solo per ragioni politiche generali ma anche, anzi soprattutto, per dare alle Regioni e ai comuni il buon governo del centro-destra e di Forza Italia in particolare ". Berlusconi ha ricordato l'importanza delle candidate di Froza Italia, che "non sono state messe in questi ruoli in nome di un’ideologia femminista o di un astratto principio di quote. Le nostre candidate sono state scelte perché hanno dimostrato davvero nel lavoro, nell’impresa, nelle professioni, nella cultura, nel sociale, di sapersi far valere e di saper realizzare dei risultati concreti".