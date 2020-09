Berlusconi è positivo al Covid. Zangrillo: "È asintomatico"

Silvio Berlusconi è risultato positivo al coronavirus. A confermare il risultato del tampone nasofaringeo, che è arrivato oggi, è stato il suo medico curante, Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione dell'ospedale San Raffaele di Milano, spiegando all'Adnkronos Salute che, pur essendo asintomatico, il Cavaliere si è sottoposto al controllo dopo il recente soggiorno in Sardegna. "Il presidente - hanno assicurato da Forza Italia - continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto" . Da lì andrà, infatti, avanti a sostenere, con interviste quotidiane su giornali e televisioni, tutti i candidati del centrodestra che in queste settimane saranno impegnati nelle elezioni regionali e amministrative che si terranno a fine mese.

Un controllo programmato

"Mi è successo anche questo ma continuo la battaglia" , ha commentato in serata Berlusconi in collegamento con il Movimento azzurro donne. L'esito del tampone nasofaringeo è arrivato oggi. Tale controllo, come ci ha tenuto a sottolineare lo stesso Zangrillo che al San Raffaele di Milano dirige le Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare, era stato programmato "in considerazione del suo recente soggiorno in Sardegna" . "È asintomatico - ha quindi spiegato il primario - resta in regime di isolamento presso il suo domicilio come da disposizioni regionali" . Dalla residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto, continuerà a fare politica andando avanti a sostenere, in prima persona, i candidati di Forza Italia e della coalizione di centrodestra che in queste settimane sono impegnati nelle elezioni regionali e amministrative che si terranno a fine mese. "Berlusconi continuerà a guidarci in questa campagna elettorale - ha commentato il vicepresidente azzurro Antonio Tajani - festeggeremo insieme alla vittoria la fine della quarantena. Forza Silvio!" .

L'abbraccio di Forza Italia

Tutta Forza Italia si è stretta attorno a Berlusconi augurandogli una pronta guarigione. "Ha combattuto e vinto battaglie per tutta la vita. Uscirà da questa ennesima sfida, come sempre, da vincitore" , ha assicurato la presidente dei senatori azzurri Anna Maria Bernini. " Il Presidente Berlusconi anche in queste circostanze si dimostra il gigante che conosciamo: ha appena parlato in collegamento ad un evento di Azzurro Donne. E chi lo ferma? Fieri e orgogliosi per l’esempio che ci dà, sappiamo che continuerà la campagna elettorale e a battersi per il Paese " ha scritto su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Superata anche questa sfida - ha twittato Mara Carfagna - continuerai a lavorare per l'Italia e gli italiani" . Conoscendone "la fibra forte e l'animo indomito e positivo" , Michaela Biancofiore è certa che l'ex premier "supererà al meglio anche il virus e questi giorni di quarantena" .

Gli auguri della politica