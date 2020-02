Berlusconi: "Pronte proposte per sostenere l’economia"

Dopo giorni di paura ci si chiede se si possa, nonostante tutto, andare avanti. Quello di Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, è proprio un invito a reagire. E, allo stesso tempo, a non farsi prendere dal panico. L’Italia non si ferma. “Lo Stato è oggi impegnato, attraverso tutte le sue articolazioni, in un grande sforzo per tutelare la salute pubblica, e, grazie anche alla dedizione ammirevole e all’impegno generoso del personale sanitario e di quello preposto alla tutela della sicurezza, abbiamo positive ragioni di ottimismo. Accanto ai problemi di carattere sanitario, che, come è stato ampiamente dimostrato non hanno dimensioni tali da giustificare il panico, l’Italia si troverà certamente a dover affrontare difficoltà economiche gravi e dolorose” .

Forza Italia, in soldoni, non ha paura. Ed è pronta a sostenere il Paese in queste ore di difficoltà. Il partito fondato da Berlusconi ha fornito al governo un contributo concreto di idee e proposte che hanno come obiettivo quello di preservare l’occupazione e di sostenere le aziende e i settori che saranno maggiormente colpiti a partire dal turismo, dal commercio, dall’agricoltura e dall’edilizia.

“La chiusura di imprese ed esercizi commerciali provocherebbe una perdita di consumi e di gettito Iva” , fa sapere Berlusconi. Non può essere sufficiente la sola sospensione dei pagamenti delle imposte e dei contributi previdenziali se non si mette in campo un progetto serio di sostegno e di accompagnamento delle aziende attraverso le prevedibili difficoltà.

“Ci batteremo anche a livello europeo perché l’Italia possa utilizzare tutti gli strumenti comunitari per sostenere l’economia, ivi compresa la richiesta di sospendere temporaneamente le regole Ue sul default e sul pagamento dei debiti che gravano sulle imprese” . Prioritario, secondo l’ex premier, è che il governo si impegni per affermare una immagine corretta dell’Italia e della sua grandezza nel mondo. Da questa immagine dipendono infatti turismo ed export, due settori indispensabili per l’economia italiana.

“Per quanto ci riguarda, noi continueremo a valutare gli accadimenti e a presentare al governo le nostre proposte di interventi concreti” . Solo poche ore fa Forza Italia aveva presentato delle proposte economiche contro la crisi. Il rischio recessione causato dall’emergenza coronavirus impone misure straordinarie: per questo gli azzurri hanno deciso di lanciare la proposta di inserire la Lombardia tra le regioni in cui è possibile istituire zone economiche speciali (Zes).

La richiesta al governo di avviare il procedimento per riconoscere l’intero territorio regionale come area depressa, a causa dell’evento straordinario del virus cinese, è stata formalizzata in una mozione urgente firmata dal consigliere regionale di Forza Italia, Gabriele Barucco, da discutere al Pirellone nel prossimo consiglio regionale. “Si tratta di un’iniziativa che i parlamentari lombardi sono pronti a promuovere e sostenere in Parlamento" , annunciano Mariastella Gelmini, capogruppo azzurra alla Camera dei deputati, e Massimiliano Salini, eurodeputato e coordinatore di Forza Italia in Lombardia.