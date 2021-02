Novità in Forza Italia: tutte le nuove nomine. Tajani coordinatore nazionale

Mentre c'è fermento per le nomine di sottosegretari e viceministri, Silvio Berlusconi cala i nomi chiave per un riassetto del partito in funzione della nuova avventura governativa. Il presidente di Forza Italia nomina, si legge in un comunicato del partito, riporta l'Ansa, il vice presidente, Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia."Ringrazio il presidente Berlusconi per avermi nominato coordinatore nazionale di Forza Italia, il movimento che ho contribuito a fondare nonchè la mia casa politica. Un impegno che affronterò con umiltà, dedizione e spirito di servizio", scrive su Twitter il neo coordinatore nazionale di Forza Italia.

All'onorevole Antonio Tajani, che è tra i fondatori del movimento, ha assegnato come principale mandato quello di coordinare lo sviluppo di Forza Italia sul territorio. E tra i primi compiti per l'ex numero uno del Parlamento europeo ci sarà anche quello di coordinare l'azione di Forza Italia all'interno del neonato governo Draghi. Da oggi i vari responsabili locali azzurri dovranno interfacciarsi direttamente con Tajani, e non più con Berlusconi, che resta anche vicepresidente del partito. Quindi sarà sempre lui a rappresentare Berlusconi nei vertici con gli alleati del centrodestra. Non solo, Tajani, rimasto fuori dalla rosa dei neo ministri azzurri, sarà anche il filo diretto tra la compagine forzista e Palazzo Chigi.

Accanto al ruolo di coordinatore di Forza Italia, Berlusconi nomina vice di Tajani Anna Maria Bernini. La senatrice avrà il ruolo di coordinare l'attività del partito con i gruppi parlamentari della Camera, del Senato, dell'Unione Europea. In sostituzione di Renato Brunetta, diventato ministro della Pubblica amministrazione, il nuovo responsabile responsabile del dipartimento Economia di Forza Italia è Massimo Ferro. Tra i primi compiti del senatore Ferro - si legge nel comunicato - quello di rappresentare le posizioni forziste sull'economia nel governo Draghi.

Figura chiave nei rapporti con gli alleati di Lega e Fratelli d'Italia sarà Licia Ronzulli, scelta dal Cav come responsabile per i rapporti con gli alleati di centrodestra. "Ringrazio - dichiara la senatrice in una nota - il presidente Berlusconi per il delicato incarico che mi ha affidato. Onorerò l'impegno di responsabile per i rapporti con gli alleati con la massima dedizione e nella consapevolezza che il centrodestra è una creazione dello stesso Silvio Berlusconi che lo ha voluto e lanciato nel panorama politico italiano più di 25 anni fa. La coalizione è oggi e continuerà ad essere protagonista assoluta nel panorama politico italiano: continueremo a lavorare insieme per portare il buongoverno del centrodestra dappertutto, a tutti i livelli".

Unanime il consenso e le congratulazione per i colleghi di partito. "L'esperienza nazionale e internazionale di Tajani - dichiara, riporta La Presse, il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin commentando le nuove nomine - sarà senza dubbio preziosa per il nostro partito in un momento in cui siamo partecipi e protagonisti di un governo di unità e responsabilità nazionale. La delicata fase che stiamo attraversando impone il coinvolgimento di tutte le energie positive, presenti in ogni singolo partito, a disposizione dell'Italia e degli italiani. Per questo la scelta di Licia Ronzulli è importante e utile alla luce dei rapporti consolidati e della stima di cui gode all'interno dei vari partiti di centrodestra. Sono certo che la nomina di Antonio Tajani e Licia Ronzulli continueranno quel processo di rafforzamento che il presidente Berlusconi da tempo ha avviato, migliorando il confronto interno al centrodestra ma allo stesso tempo offrendo un contributo importante all'azione politica di Forza Italia al governo sui principali dossier che da sempre ci caratterizzano, dalla riduzione della pressione fiscale alla riforma della giustizia, passando per la lotta alla burocrazia".

Pieno avallo delle nuove nomine anche da parte di Maurizio Gasparri. "Con Antonio Tajani - dice il senatore azzurro - ho condiviso un lunghissimo percorso nella militanza giovanile, nella politica e nelle istituzioni. Con lui il presidente Berlusconi fa un'ottima scelta. Nel un ruolo ancora più operativo di coordinatore, Antonio Tajani saprà contribuire in maniera incisiva alla riorganizzazione e al rilancio di Forza Italia insieme a Berlusconi. E, in una fase così delicata e di emergenza come quella che si è aperta, Tajani potrà sostenere con lealtà e coerenza le priorità di Forza Italia a tutela della comunità nazionale. Buon lavoro Antonio".