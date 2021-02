"Il governo? Nessuna pax" E Bersani vuole rifondare la sinistra con Pd e 5S

Getta il cuore oltre l’ostacolo Pierluigi Bersani, ex leader del Pd, oggi deputato di Leu. Pur aderendo in maniera convinta al nuovo governo Draghi, “la migliore soluzione possibile” , il parlamentare guarda decisamente avanti e, nel timore che il centrodestra possa trarre vantaggi in futuro dalle ultime vicende politiche, invita i partiti del suo schieramento a lavorare per un nuovo progetto. “Mi appello agli alleati leali che hanno sostenuto il Conte bis – dice Bersani in un’intervista concessa a La Stampa – decidiamo cosa vogliamo fare da grandi” . Nonostante l’esponente di Leu ritiene positivo l’impegno diretto di Mario Draghi, la strada non è certamente in discesa. “Non c’è la pace – continua – ma bisogna governare, i conti si faranno dopo” .

Bersani ha apprezzato il discorso di Draghi, la progettualità messa in campo, in particolare in tema di economia con l’annunciata riforma del fisco e il no implicito alla Flat tax. Un punto a favore del nuovo premier è anche l’ancoraggio forte all’Europa, cosa che potrebbe destabilizzare il rapporto con la Lega di Matteo Salvini. A proposito del Carroccio nel Governo, il deputato di Leu non si dice tranquillo. “Data la situazione – commenta – la sinistra deve stare dentro per presidiare le sue idee” . Le debolezze del nuovo esecutivo, invece, riguardano l’inevitabile accantonamento di alcuni temi cari a Bersani, primo fra tutti lo Ius soli. Ma non sarà l’unico: si cambierà sicuramente passo sugli ammortizzatori sociali e sull’immigrazione.