Bertolaso adesso asfalta Conte ​usando solo queste due parole

"Chieda scusa". Con queste parole Conte finisce subito k.o. L'incompetenza e l'impreparazione del governo nell'affrontare la seconda ondata del Coronavirus sono sotto gli occhi di tutti: sapeva benissimo che a settembre la curva dei contagi sarebbe risalita significativamente ma ha fatto poco o nulla per cercare di cadere in piedi di fronte al ritorno del Covid-19. A non usare troppi giri di parole contro Giuseppe Conte è stato Guido Bertolaso, che sul proprio profilo Facebook non le ha mandate a dire, fotografando perfettamente la triste realtà che siamo costretti a vivere: " Ecco fatto: segregati in casa per tutte le feste, anziani abbandonati, turismo demolito, nazioni confinanti strapiene di sciatori, decessi fra i più alti del mondo, e lo saranno ancora per settimane ".

Poi è intervenuto anche sul tema dei decessi, su cui continua a esserci un mistero: ieri vi abbiamo parlato dei dubbi sull'elevatissimo numero di morti nel nostro Paese, con l'epidemiologo Lorenzo Richiardi che ha sottolineato un ritardo tra il picco di incidenza dei casi rilevati e i deceduti. L'ex capo della Protezione civile ha tuonato contro chi continua a strillare per i dati relativi alle vittime negli Stati Uniti: " Il rapporto di popolazione fra noi e gli americani è di 5,5. I nostri 993 che abbiamo perso l'altro ieri fanno in proporzione 5.461 poco più del 50% degli USA ". E in tutto ciò a rimetterci sono stati soprattutto gli studenti: " Lo sapete quanti giorni di scuola hanno fatto i liceali della Campania dal 4 marzo scorso ad oggi? 14 ".

"Un governo incapace"

Dunque Bertolaso puntato il dito nei confronti dell'esecutivo giallorosso, che a suo giudizio non ha messo in campo tutti gli sforzi necessari per tutelare la salute degli italiani: " Non è stato in grado di gestire la seconda ondata che loro stessi avevano previsto ". Inoltre, a ormai quasi un anno dall'inizio della pandemia, ha invitato a non chiamarla più emergenza ma con il suo giusto nome: " Incompetenza ". Ha rivendicato pure i Covid hospital della Fiera di Milano e di Civitanove Marche: " Sono pieni da settimane (purtroppo) ma erano inutili giusto? ". Soprattutto quello in Fiera ha ricevuto innumerevoli critiche nei mesi scorsi ma ora è diventato fiore all'occhiello dell'Italia.

Il #Governo deve solo chiedere SCUSA agli italiani pic.twitter.com/56Omo89teF — Guido Bertolaso (@Bertolaso_Guido) December 4, 2020