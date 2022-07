Il Bestiario, il Conticchio

Il Conticchio è un animale leggendario con il corpo da picchio e la testa da avvocato di Volturara Appula in provincia di Foggia.

La caratteristica del Conticchio è quella di parlare di sé in terza persona dicendo ad esempio: “Il Conticchio è l’avvocato di tutti”, benché nessuno glielo abbia chiesto, guardandosi bene da avere grane giudiziarie con quelli del quinto piano che spostano i mobili rigorosamente dopo mezzanotte.

I greci antichi paragonano il Conticchio all’Araba Fenice, con la differenza che la seconda resuscita dalle sue ceneri, mentre il Conticchio appare dal nulla, e se lo fa alle spalle di soppiatto fa prendere anche grossi spaventi.

Il verso del Conticchio è alquanto sgradevole essendo un suono che risulta essere monotono e nasale, probabilmente dovuto a delle adenoidi mal curate. Il verso del Conticchio è citato da Ippocrate, il padre della medicina, come utile per coloro che soffrono d’insonnia. Ascoltare infatti il verso del Conticchio porterebbe ad un sonno immediato, e in taluni casi, anche perpetuo.

Al Conticchio viene rimproverato di essere un megalomane, soprattutto quando si tratta di compilare il curriculum. Tende infatti ad amplificare le proprie esperienze dicendo di essere stato qua e là, su e giù, benché nessuno lo abbia visto neanche al bar a far due chiacchiere su Lukaku. Per questo si dice ancora oggi la celebre frase “non fare il Conticchio” a chi si spaccia per aver frequentato la New York University nel periodo estivo.

In antiche pitture rupestri il Conticchio è ritratto mentre arringa, con retorica paternalista, altre specie animali chiedendo loro di fare sacrifici oggi per un domani migliore, senza specificare mai quale sia la data precisa del fantomatico “domani migliore”. Da cui DPCM, ossia Dovresti Parlare Come Mangi.

Il Conticchio ha l’abilità di dire tutto e il contrario di tutto in una stessa frase senza che l’interlocutore se ne accorga e lasciandolo stordito per qualche minuto chiedendosi: “Si dimette oggi, si dimette domani o forse si è già dimesso e non me ne sono accorto?!”

In natura il Conticchio ha una grande capacità di mimetizzazione: infatti si nasconde tra i pentastellati, fingendo di condividerne le idee, parla come un democristiano della “prima repubblica” e pensa come un piddino. Ciò che impressiona gli etologi è che riesce a fare le tre cose contemporaneamente, talvolta riuscendo pure a farsi fotografare con la propria fidanzata mentre ordina un sushi Take-away.