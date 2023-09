Biden e i suoi 80 anni, la risposta ai sondaggi: "Sono solo più saggio"

Quando si è troppo vecchi per fare i leader? La questione dell'età torna prepotentemente al centro della politica americana, affermandosi come uno dei temi chiave della prossima corsa alla Casa Bianca, che vede il possibile ripetersi della sfida fra Joe Biden e Donald Trump, rispettivamente 80 e 77 anni. Il dibattito è stato rilanciato nei giorni scorsi dal nuovo incidente del leader dei repubblicani in Senato Mitch McConnell, 81 anni, che per la seconda volta in poco più di un mese si è immobilizzato davanti alle telecamere, smettendo improvvisamente di parlare in preda a un «congelamento» mentale. Ma anche dal nuovo sondaggio del Wall Street Journal, da cui emerge che per la stragrande maggioranza degli elettori il presidente Biden è troppo vecchio per candidarsi a un secondo mandato: ne è convinto addirittura il 73% degli intervistati, rispetto al 47% che pensa lo stesso dell'ex comandante in capo Trump.

«Mi continuano a dire che sono troppo vecchio. Sono solo più saggio», ha commentato da parte sua Biden parlando a Filadelfia in occasione del Labor Day, la festa dei lavoratori Usa. «Continuerò a fare questo, con il vostro aiuto», ha proseguito rivendicando la creazione di milioni di posti di lavoro dal suo arrivo a Pennsylvania Avenue. «Quando c'era l'altro, la Cina ci rubava il lavoro, ora sta tornando negli Stati Uniti - ha poi attaccato riferendosi a Trump - Non è Wall Street che ha costruito l'America, sono i sindacati». In realtà, dalla proiezione del Wsj, il 58% degli elettori ritiene che l'economia sia peggiorata negli ultimi due anni, mentre solo il 28% afferma che è migliorata, e quasi tre su quattro dice che l'inflazione sta andando nella direzione sbagliata. In generale solo il 39% degli elettori ha un'opinione favorevole di Biden e solo il 42% ha affermato di approvare il modo in cui governa. In una potenziale nuova sfida contro Trump, il tycoon e l'attuale presidente sono testa a testa con il 46% dei voti, ma The Donald continua a incrementare il suo vantaggio sugli altri candidati repubblicani tra gli elettori del Grand Old Party, ed è in testa con il 60% delle preferenze.

Il dibattito sull'età avanzata riguarda tutta la politica americana: oltre agli incidenti accaduti al leader della minoranza in Senato McConnell, c'è anche la situazione della senatrice democratica della California Dianne Feinstein, 90 anni, più volte ricoverata in ospedale, che ora si trova su una sedia a rotelle e in certi momenti appare chiaramente confusa. Due giorni fa il suo avvocato ha pure denunciato i curatori dell'eredità del marito milionario per «abuso finanziario di anziano» nella divisione del patrimonio. Solo dopo fortissime pressioni Feinstein ha annunciato che non si ricandiderà, ma al termine del mandato manca un anno e mezzo. La candidata alle primarie repubblicane Nikki Haley ha proposto un test cognitivo per i politici di età superiore ai 75 anni, affermando che «devono lasciare che una generazione più giovane prenda il sopravvento». «Non lo dico per mancanza di rispetto», ha precisato la 51enne ex ambasciatrice all'Onu a Cbs News, facendo riferimento ai senatori McConnell e Feinstein, oltre che all'ex speaker della Camera Nancy Pelosi (83 anni), tuttora deputata. «Quando capiranno che è il momento di andarsene?», ha aggiunto. Qualche giorno fa, invece, sempre Haley aveva definito il Senato la «casa di riposo più privilegiata» del paese, ribadendo la necessità di un cambio generazionale dei politici americani.