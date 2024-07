Biden non pensa al ritiro: "Solo se me lo chiede l'Onnipotente"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Mi ritirerei solo se me lo chiedesse il Signore Onnipotente ». Per respingere il pressing di chi continua a chiedergli di farsi da parte, Biden scomoda addirittura il Padre Eterno. Nei 22 minuti dell'intervista con George Stephanopoulos per Abc, il presidente americano liquida il disastro di Atlanta come una «brutta serata», assicurando di essere in «buona forma».

E quando il giornalista gli chiede se si ritirerebbe dalla corsa alla Casa Bianca in caso si accorgesse di non poter battere Donald Trump, lui risponde: «Se il Signore Onnipotente scendesse e dicesse Joe, esci dalla corsa, potrei farlo». Stephanopoulos, riportando il comandante in capo sulla terra, ipotizza «a livello più pratico» un'azione di forza del partito democratico per convincerlo a compiere un passo indietro, ma lui dice: «Non succederà». Per Biden l'appuntamento era l'occasione per provare a cancellare i dubbi sulla sua salute fisica e mentale: è parso sicuro ed energico, mostrandosi tuttavia sordo ai timori di alcune frange dem, dei donatori e degli elettori, e minimizzando i numeri dei sondaggi che lo danno dietro al rivale. Il giornalista di Abc gli fa notare che non ha mai visto vincere un presidente con il 36% di gradimento, ma lui risponde: «Non credo a questo numero. Le nostre rilevazioni indicano altro. Ricordo che nel 2020 dicevano che non potevo vincere». Alla domanda se il dibattito tv è stato un cattivo episodio o il segno di una condizione più grave, Biden afferma: «È stato un brutto episodio e non un segnale di un problema più serio. Ero esausto». Rivela di aver chiesto di fare un test per il covid, ma il risultato è che si trattava solo di un brutto raffreddore. Stephanopoulos, seppur con garbo, non fa sconti al presidente, e gli chiede se è disposto a fare un esame cognitivo e a condividerne i risultati, ma Biden elude le domande, ribadisce che è in forma e nessuno ha mai parlato della necessità di test neurologici. «Con la presidenza faccio un test neurologico completo ogni giorno» dice spostando il discorso sui risultati raggiunti. Però non rassicura i democratici, sempre più frustrati: «Negare il problema non è una soluzione o una strada per convincere gli elettori che ha la capacità e la visione per altri quattro anni», afferma un deputato dell'Asinello con Politico. L'intervista «non ha cambiato nulla», aggiunge un altro con Axios. «È finito», dice addirittura un terzo deputato.

Mentre David Axelrod, ex consigliere di Barack Obama , osserva: «Non ritengo che l'intervista spazzerà via le preoccupazioni». Trump, da parte sua, ironizza su Truth: «Biden dovrebbe ignorare le critiche e andare avanti con forza. Dovrebbe essere preciso ed energico come è stato al dibattito».