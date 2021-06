Biden a Tulsa 100 anni dopo la strage razzista. "Soldi e case per aiutare gli afroamericani"

Nel giorno del centesimo anniversario del massacro di Tulsa Joe Biden è volato nella città dell'Oklahoma per commemorare la strage, annunciando una serie di misure e finanziamenti per ridurre il gap di ricchezza tra gli afroamericani e i bianchi. «Cento anni fa la fiorente comunità nera di Greenwood fu spietatamente attaccata da una folla di suprematisti bianchi e almeno 300 afroamericani furono uccisi a sangue freddo, mentre 10 mila restarono senza casa. Un secolo dopo, la paura e il dolore della devastazione si sentono ancora», ha detto il presidente, il primo in carica a visitare la città per commemorare una delle pagine più buie della storia Usa. E il primo ad incontrare privatamente gli unici tre sopravvissuti di quella tragedia: Viola Fletcher, Hughes Van Ellis e Lessie Benningfield Randle, che all'epoca erano bambini. L'inquilino della Casa Bianca ha visitato il quartiere di Greenwood, che allora ospitava una delle comunità afroamericane più prospere degli Stati Uniti, tanto da essere soprannominata «Black Wall Street», e ha chiesto agli americani di riflettere sul «razzismo sistemico». «Voglio solo che senta il nostro dolore» ha spiegato l'attivista locale Kristi Williams, discendente di alcune delle vittime: «Sono passati cento anni e abbiamo avuto un impatto negativo dall'edilizia abitativa allo sviluppo economicoOra il paese ha l'opportunità di rimediare a questo torto».

Tulsa porta ancora le cicatrici di una strage rimasta impunita, con le polemiche sui mancati risarcimenti alle famiglie dei morti. Inoltre, secondo i residenti, ci sono ancora notevoli disuguaglianze tra la zona settentrionale, prevalentemente nera, e quella meridionale, prevalentemente bianca. Per questo Biden ha colto l'occasione per annunciare una serie di misure per aiutare la comunità afroamericana nello sviluppo delle piccole imprese e nel superamento delle discriminazioni razziali nelle politiche abitative.

In particolare userà il potere di acquisto federale per aumentare del 50% i contratti federali con le piccole imprese svantaggiate, una mossa che secondo la Casa Bianca si tradurrà in altri 100 miliardi di dollari in cinque anni. Nell'American Jobs Plan sono contenute proposte per creare posti di lavoro e ricchezza nelle comunità di colore, come un nuovo Fondo da 10 miliardi di dollari del piano infrastrutture per sostenere progetti in grado di rivitalizzare le zone meno servite e sviluppate, come la stessa Greenwood. E uno sforzo tra agenzie governative per superare le discriminazioni razziali nelle politiche abitative e una serie di sgravi fiscali per incentivare lo sviluppo di case per persone a basso reddito. Biden durante la campagna elettorale si era detto a favore della cancellazione parziale (sino a 10 mila dollari) del debito che gli studenti contraggono per l'università, che colpisce di più gli afroamericani, ma si tratta di un'ipotesi ancora al vaglio.