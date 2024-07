Bimba di 5 anni annega davanti alla mamma nella piscina dell'hotel

Ascolta ora 00:00 00:00

Terribile tragedia ieri in una piscina di Imola, dove una bambina di cinque anni è morta annegata davanti agli occhi della mamma e a quelli di numerosi bagnanti. Quando i presenti si sono accorti di quello che stava accadendo era troppo tardi: la piccola è stata soccorsa ma per lei non c'è stato nulla da fare nonostante le lunghe manovre di soccorso.

È successo nel tardo pomeriggio nella piscina dell'hotel Molino Rosso, nei pressi dell'uscita del casello dell'autostrada A14, dove la bambina di origine albanese - che abitava con la famiglia in un paese della Vallata del Santerno - stava trascorrendo con la mamma qualche ora di svago.

Erano circa le 18 e la piscina era molto affollata. La donna non era in acqua quando la bimba ha cominciato ad avere difficoltà in un punto della piscina dove l'acqua non era particolarmente profonda, al massimo un metro e venti. Ad un tratto, i bagnanti si sono accorti del corpicino che galleggiava in modo innaturale sull'acqua, hanno capito che la bambina non stava giocando e hanno segnalato quello che stava accadendo con urla e gesti ai bagnini presenti a bordo vasca per effettuare il servizio di salvataggio. Uno di loro si è tuffato e ha recuperato la piccola, che già non respirava. Ciò nonostante i soccorritori hanno cercato di rianimarla per quasi un'ora con le manovre che si utilizzano in questi casi. Poi, viste le sue gravissime condizioni, è stata trasportata con l'elicottero di soccorso all'ospedale Maggiore di Bologna dove, in serata, è morta.

Dalle prime ricostruzioni, sembra che la bambina fosse già in acqua, e dunque non sia caduta né scivolata, ma ora toccherà ai Carabinieri ricostruire pezzo per pezzo questa tragica vicenda. La Procura ha aperto un'inchiesta ipotizzando l'omicidio colposo. Gli investigatori, già nelle ore successive all'incidente, hanno sentito il personale della struttura e tutti i testimoni per fare luce sulla tragedia.

Anche i genitori sono stati interrogati. Sarà disposta l'autopsia per capire se la bambina sia stata uccisa da un malore o se sia affogata per una fatalità.

Un dolore immenso per la famiglia, di origine albanese e residente nella vallata del Santerno.