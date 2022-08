Bimbo di due anni si sporge dalla finestra e precipita

Dramma a Brugherio, in provincia di Monza. Ieri un bambino di due anni è precipitato dal terzo piano di un palazzo.

Una scena agghiacciante, che i residenti di via Bachelet, nel quartiere San Damiano, difficilmente riusciranno a dimenticare: per tutto il pomeriggio dopo l'incidente, non si è parlato di altro. Non si capisce come sia potuto accadere, perché in quel momento nell'appartamento con il piccolo c'era il nonno. Un parente attento, affezionato al nipotino, che stava sempre con lui e lo teneva quando i genitori andavano a lavorare.

«Quell'uomo adora quel bambino - racconta una vicina - è attento, sempre dolce con il nipotino e non lo perde mai di vista. Un vero e proprio piacere vederli insieme. Non ci posso pensare a come starà lui e i genitori del piccino».

Ieri è accaduto l'impensabile. Il piccolo ha approfittato di un momento di distrazione del nonno e forse, usando il termosifone, si è arrampicato fino alla finestra aperta del salotto. Poi ha perso l'equilibrio ed è scivolato nel vuoto, precipitando per circa 15 metri e schiantandosi di sotto. Immediato l'allarme e i soccorsi. I medici hanno stabilizzato il paziente, che è stato trasportato al Policlinico San Gerardo di Monza incosciente e in gravissime condizioni. A occuparsi delle indagini e di ricostruire attimo dopo attimo la tragedia sono i carabinieri, che hanno ascoltato il nonno, poco più che sessantenne. Al momento l'uomo non risulta indagato e non sono stati rilevati profili di responsabilità. Si spera che nelle prossime ore le condizioni del bambino, che ha riportato diversi traumi importati, possano migliorare e presto i genitori possano riabbracciarlo. Appena pochi giorni fa in un palazzo di via Emanuele Canesi, a Sestri Ponente, un altro piccolo, di tre anni è volato giù dal terzo piano, riportando un grave trauma a una gamba. Sul posto era intervenuto il personale del 118 con un'ambulanza della Croce Verde di Sestri. Dopo i primi soccorsi il piccolo, che è sempre rimasto cosciente, è stato sedato e portato all'ospedale Gaslini in codice rosso. Ma nel corso delle ore è stato dichiarato fuori pericolo.