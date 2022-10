L'ultimo blitz di Draghi sui diritti Lgbt. Rabbia di Fdi: "Grave"

Una delle ultime zampate del governo Draghi riguarda il mondo Lgbt, una mossa che non è particolarmente piaciuta a Fratelli d’Italia. Nel corso del Consiglio dei ministri di mercoledì, l’esecutivo ha varato la strategia nazionale Lgbt. Un dossier che stava a cuore al presidente del Consiglio uscente, riporta Repubblica: il piano è valido fino al 2025 e prevede una serie di interventi “vincolanti” .

Cosa prevede il pacchetto Lgbt

Il testo è stato scritto in accordo fra diversi ministeri, ha assicurato il ministro Bonetti: nella cabina di regia politica “c’erano i rappresentanti degli enti locali e 60 associazioni” . Un processo molto condiviso, secondo la titolare delle Pari opportunità: “La strategia è triennale, ci viene chiesta dall'Europa anche ai fini di finanziamenti per progetti specifici. È vincolante”.

La strategia nazionale Lgbt prevede congedi parentali per i genitori gay e incentivi alle aziende che assumono transgender. Tra gli interventi vincolanti, il “doppio libretto” universitario per transgender, misure di contrasto agli “effetti negativi dei trattamenti di conversione (teorie riparative) per i minori Lgbt" e l’inserimento nei contratti collettivi di lavoro di "norme anti-discriminatorie per gli omosessuali".

FdI contro Draghi