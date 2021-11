Blitz da film per rapinare i re del cashmere

Un commando composto da almeno sei persone ha assaltato i magazzini della Loro Piana di Sillavengo, nel Novarese, azienda leader a livello globale per i suoi capi in lana cachemire. Un piano sicuramente studiato nei minimi dettagli che però - nonostante le mosse da professionisti del crimine - è stato vanificato, almeno in parte, dal tempestivo intervento delle forze dell'ordine.

Il piano prevedeva il blocco totale del centro del paese con due furgoni senza targa piazzati lungo la via che porta ai magazzini Loro Piano, mentre con altri due mezzi pesanti, i malviventi hanno buttato giù il cancello del magazzino e in sei, incappucciati e con i guanti, hanno svaligiato l'azienda manifatturiera. L'obiettivo erano i pregiati capi d'abbigliamento che da lì partono per essere poi esportati in tutto il mondo. Un'azione lampo, durata pochi minuti, eseguita con grande lucidità e nonostante l'allarme in funzione. Caricata la merce, è iniziata la fuga ma uno dei due furgoni è stato intercettato a circa sei chilometri di distanza dal magazzino del chachemire, ed i carabinieri hanno sparato alle ruote del veicolo per fermarlo. I fuggitivi hanno risposto lanciando chiodi a cuspide in strada, forando i pneumatici di sette vetture, delle quali tre di automobilisti che stavano transitando sulla statale della Valsesia e si sono trovati in mezzo al delirio. Contro una vettura dei carabinieri sono stati sparati dei colpi di pistola e lanciato un estintore: l'impatto però è stato evitato grazie all'abilità del conducente.

Attimi concitati, degni di una scena da film, dove solo per una fortunata coincidenza non ci sono state persone ferite. Dopo diversi chilometri di inseguimento, il furgone è sbandato, finendo contro un muro. I banditi, tre secondo la ricostruzione degli inquirenti, sono quindi scesi dal mezzo per poi scappare a piedi e dileguarsi nei campi, con la complicità della notte. All'interno del furgone, i carabinieri hanno trovato quattro scatoloni di maglie rubate, circa la metà della refurtiva, l'altra parte è probabile che fosse sul quarto furgone, che è riuscito a dileguarsi.

Intanto sono già iniziati i rilievi sul furgone utilizzato per la fuga e sugli altri due rimasti ad ostacolare la via del paese, dove si spera di trovare tracce utili per risalire ai criminali. Gli inquirenti hanno verificato che i mezzi utilizzati per l'assalto sono stati rubati in Lombardia. Al setaccio anche le immagini delle telecamere posizionate lungo le strade e l'area adiacente ai magazzini Loro Piana, anche per verificare se nei giorni precedenti al furto, ci siano stati da parte dei banditi dei sopralluoghi sul posto per definire nei minimi dettagli il piano dell'assalto.