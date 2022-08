"Sa di perdere". "Papeete studia..."

Duro botta e risposta tra Carlo Calenda e Matteo Salvini, i quali, in piena campagna elettorale, continuano a stuzzicarsi a distanza.

La proposta di Calenda

Tramite il proprio profilo Twitter, il leader di Azione ha commentato l'ultimo aumento del prezzo del gas, approfittando dell'occasione per accusare ancora una volta tutti coloro che ritiene responsabili della caduta dell'esecutivo. "Siamo in emergenza nazionale" , scrive in un breve post l'ex dem, "grazie a Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giuseppe Conte il governo Draghi ha le mani legate".

Secondo l'esponente del cosiddetto "Terzo Polo" sarebbe auspicabile, da parte di tutte le compagini politiche parlamentari, bloccare la campagna elettorale e dedicarsi ad appoggiare un nuovo programma di contrasto al caro energia. "Ora le forze politiche sospendano la campagna elettorale" , propone Calenda, "e si dichiarino pronte a supportare il piano del governo, rigassificatore incluso, e un eventuale scostamento di bilancio" .

Botta e risposta con Salvini

Non ha tardato ad arrivare la risposta del segretario del Carroccio, il quale ha replicato a specifica domanda rivoltagli dai giornalisti che lo intervistavano a Grazzanise (Caserta). "Calenda dice che la campagna elettorale andrebbe sospesa perché c'è necessità di trovare fondi per famiglie e imprese? Forse sa che ha già perso" , affonda con ironia l'ex vicepremier. "Calenda è lo stesso che ieri ha detto che tutti i ragazzi dovrebbero frequentare il liceo" , aggiunge ancora Matteo Salvini, "purtroppo denota ignoranza" .