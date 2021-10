Brutto clima. Ma la Regina imita Greta

Piccole Grete crescono. In verità l'ultima è cresciuta ai massimi, infatti trattasi di Sua Maestà Elisabetta II regina che, intercettata in un fuori onda, durante una sua conversazione privata, ha denunciato ciò che la Greta di cui sopra sostiene. La regina si trovava a Cardiff per la cerimonia di apertura del parlamento gallese e stava scambiando pensieri e parole con la nuora, Camilla duchessa di Cornovaglia e con Elin Jones, dal 2016 presidente del parlamento gallese. Il Regno Unito, almeno così sta scritto nell'insegna, si batte tra i problemi commerciali ed economici della Brexit ma il clima sta dentro le cose di casa Windsor.

Già Carlo si è impegnato nel tempo a favore di interventi radicali per reagire ai cambiamenti atmosferici, ma suo figlio William ha censurato questa continua voglia di andare nello spazio, compreso forse il novantenne William Shatner, il capitano Kirk di Star Trek che si è esibito nei giorni scorsi sulla New Shepard sviluppata da Blue Origin di Jeff Bezos: «Abbiamo bisogno di alcuni dei più grandi cervelli e menti del mondo intenzionati a cercare di riparare questo pianeta, non a cercare il prossimo posto dove andare a vivere». Punto e a capo.

Ad andare a capo, ha provveduto Elisabetta II, è bastato un sussurro, un mormorio ed è diventata voce importante: «Ho sentito parlare di Cop... non so ancora chi sta arrivando» ha detto la sovrana, alludendo a Cop 26, la conferenza Onu sul clima, questo acronimo sta per Conference of Parties, e il numero indica il 26esimo appuntamento dei 190 Paesi del mondo.

L'incontro si terrà a Glasgow dal 9 al 20 novembre e la regina ha dubbi sui risultati del convegno, ribadendo il concetto espresso dalla Greta: «È irritante, parlano, ma poi non lo fanno». Un sorriso di compassione ha accompagnato poi il commento alle parole del nipote, nell'intervista con il podcast Newscast della Bbc: «Sì, le ho lette».

Dunque i Windsor marciano a fianco dell'attivista svedese, il Regno ha voglia di far respirare aria pura ai propri sudditi, anche perché nelle ultime ore l'atmosfera si è fatta pesante. Anche un deputato tory, David Amess è stato ucciso a coltellate in una chiesa metodista nell'Essex. È questo il vero clima che preoccupa gli inglesi.