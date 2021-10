La bufala della sinistra vincente grazie al M5S

Qualcuno dovrebbe dare un pallottoliere a Giuseppe Conte e a Marco Travaglio che, per addolcire l'amaro calice della sconfitta alle amministrative, stanno cercando di far passare la vulgata dei Cinque Stelle indispensabili a far vincere il centrosinistra. Non c'è niente di più falso. Il movimento si è asciugato ai minimi termini. Tanto da non influenzare più le sorti del voto. A Bologna e a Napoli, dove l'avvocato del popolo ha ridotto i suoi a una listarella d'appoggio, il candidato del centrosinistra avrebbe tranquillamente vinto anche senza l'esiguo apporto pentastellato. Stesso discorso anche per i Comuni dove ognuno è andato per i fatti propri. A Milano Beppe Sala, che non ha mai voluto l'apparentamento, non se ne sarebbe comunque fatto nulla del misero 2,7% grillino. Altro che indispensabili, dunque. È proprio quest'irrilevanza a obbligare l'ex premier a corteggiare Enrico Letta per non soccombere.

"Non c'è nulla di originale nell'osservare che il nuovo centrosinistra giallorosa vince solo se è unito" . L'analisi, all'indomani della batosta, non arriva da Conte ma da Travaglio che, facendo proprie le parole di Totò ( "È la somma che fa il totale" ), spinge affinché si coroni il matrimonio tra Cinque Stelle e Partito democratico anche a livello nazionale. Basta, però, guardare i risultati delle amministrative per capire l'inconsistenza dell'alleanza giallorossa. "A Napoli con Manfredi (il centrosinistra, ndr) è un po' più contiano e dimaiano - scrive il direttore del Fatto Quotidiano nell'editoriale di ieri - a Bologna con Lepore è molto più pidino" . Ne è convinto pure l'avvocato del popolo: "Non entro nelle dinamiche di personalizzazione - dice - ma quello per Napoli è un progetto in cui tutti hanno dato un contributo e nessuno è azionista di maggioranza da far prevalere priorità" . I numeri dicono, invece, l'esatto opposto. Basta saperli leggere.

Andiamo con ordine. Nel capoluogo campano, tanto per cominciare, Gaetano Manfredi stravince sì col 62,9%, ma il Movimento 5 Stelle si ferma al 9,73%. Nulla a che vedere coi sogni di Conte che lo scorso giugno, mentre visitava la città a braccetto con Luigi Di Maio, fantasticava di portarlo ad essere il "partito di assoluta maggioranza" . Come abbiano fatto a bruciare nella capitale del reddito di cittadinanza (qui lo percepiscono oltre 180mila nuclei familiari) il 40% preferenze incassate alle europee di soli due anni fa, lo sanno soltanto loro. Sta di fatto che col 9,73% non sono determinanti nemmeno all'interno della coalizione. Senza il loro apporto Manfredi avrebbe infatti vinto ugualmente incassando il 53,2%.

Lo stesso discorso vale per Bologna. Ma Travaglio sembra non accorgersene. Matteo Lepore trionfa con il 61,9% e i Cinque Stelle si fermano al 3,37%. Ebbene, senza di loro il candidato del centrosinistra sarebbe comunque passato al primo turno col 58,5%. Solo in una città, probabilmente, un'eventuale alleanza avrebbe mutato le sorti del voto. E questa è Torino dove Stefano Lorusso, con il 9% grillino, avrebbe evitato il ballottaggio. Va, però, detto che, qui come a Roma, il movimento aveva governato fino al giorno prima. Passare, quindi, a fare la stampella di un candidato sindaco espresso da un altro partito, per quanto all'interno della stessa coalizione, sarebbe stato uno schiaffo non indifferente.