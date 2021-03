Due consigliere leghiste passano a FdI. Insultate: "Sono tr..."

C’è aria di burrasca ai vertici della Lega del Trentino Alto Adige. A finire nell’occhio del ciclone è il presidente del Carroccio, Alessandro Savoi, il quale in un post pubblicato sul suo profilo Facebook ha utilizzato il termine “tro*e” nei confronti di Alessia Ambrosi e Katia Rossato, le due consigliere provinciali leghiste fuoriuscite dal partito di Matteo Salvini per approdare in Fratelli d’Italia. Un addio che ha scatenato l'ira del presidente della Lega Trentino, che sui social ha attaccato le colleghe transfughe, alle quali si aggiunge anche il consigliere comunale di Trento, Daniele Dematté, che ha scritto su Facebook: "Non riporterò certe dichiarazioni oscene che mi hanno lasciato senza parole, apparse ieri sul profilo di un esponente della Lega. Ci tengo solo a sottolineare il silenzio assordante proveniente dalla stessa Lega davanti a un fatto del genere" . Savoi, che poi, travolto dalle accuse, si è dimesso dal suo incarico, aveva definito i fuoriusciti “torobetti”, (burattini nel dialetto locale), parlando di “gente infame e traditori” . In un post successivo, poi cancellato, ha rincarato la dose: "E niente. Nella vita, come nella politica, i leoni restano leoni, i cani restano cani e le tro*e restano tro*e" . Immediata è stata la risposta di Alessia Ambrosi.

“Sono rimasta basita – ha continuato la nuova consigliera di Fdi – un attacco di questo tipo, che arriva dopo la settimana dei diritti delle donne, non me lo aspettavo, certo consola il fatto che ho ricevuto messaggi di solidarietà bipartisan, in tanti si sono fatti sentire” . Nonostante gli attacchi sessisti del presidente Savoi, l’ex leghista Ambrosi non ha chiuso le porte al suo vecchio compagno di partito. “Sono sicura che si scuserà con noi – ha continuato – c'è un rapporto pregresso, siamo sempre dello stesso campo di centrodestra, mi aspetto che lo faccia a breve" . Poi ha aggiunto: "Certo quella che si dà della politica è una brutta immagine. Queste cose non devono accadere" . La consigliera ha rivendicato la sua scelta di confluire nel partito di Giorgia Meloni: "Non potevo accettare, come donna di destra e liberale di andare contro le mie battaglie. Il tema della sicurezza, per esempio, e la scelta della Lega di andare con il governo Draghi hanno fatto il resto" . Non si è fatta attendere anche la reazione degli esponenti di Fdi che si sono detti indignati per le accuse sessiste.