C'è l'intesa sul coprifuoco: cosa e quando può cambiare

Articolo in aggiornamento

Il nodo coprifuoco probabilmente verrà sciolto a metà maggio. Fonti ministeriali riferiscono che su questo e su altri aspetti del decreto riaperture verranno fatte nuove valutazioni tra il 10 e il 14 maggio. Ovviamente la base della revisione dovranno essere i dati sui contagi e l'andamento della curva epidemiologica dopo le prime aperture del 26 aprile. Questo è l'impegno assunto dal governo, anche alla luce delle vibranti proteste del centrodestra dei giorni scorsi per il coprifuoco con inizio alle 22 che, di fatto, rende quasi impossibile il ritorno alla vita serale per i ristoranti, nonostante sia stato dato il via libera per la cena al tavolo, anche se solo all'aperto.

Salvini a La7

" La petizione per cancellare il coprifuoco non è una mia richiesta ma di tutti i sindaci e i governatori, compresi quelli di sinistra ", ha dichiarato questa mattina Matteo Salvini in diretta su La7. " Se la scienza chiede un sacrificio, va fatto ma non possiamo tenere chiusi in casa gli italiani dalle 22.00 fino a fine luglio per una decisione politica. Chiediamo che a metà maggio le misure vengano riviste e che si faccia un tagliando tenendo conto delle guarigioni, del calo delle infezioni e dell'andamento dei vaccini ", ha proseguito il leader della Lega. Al momento, infatti, la curva mostra una flessione, il che può dare il via a nuove possibilità per dare ossigeno all'economia: " Io mi fido degli italiani, chi non rispetta le regole va sanzionato ma non possiamo tenere tutti chiusi nell'ipotesi che qualcuno sbagli. Io credo nel diritto alla salute, alla vita e alla libertà. Il vaccino è salute, ripresa economica, vita, spero che arrivi presto il mio turno per farlo ".

Le posizioni del Pd

Nicola Zingaretti si è scagliato ancora una volta contro Matteo Salvini dai microfoni di Sky Tg24: " Salvini raccoglie firme sul coprifuoco pur stando nel governo? Questo atteggiamento è un danno contro gli italiani perchè le persone hanno diritto di avere certezze. Se un governo decide una cosa non è pensabile che chi fa parte di questo governo raccoglie le firme contro le decisioni che ha preso ". Quanto affermato da Matteo Salvini, a La7, però, ha trovato conferma in quanto dichiarato da Stefano Bonaccini sulla stessa rete poche ore dopo: " La parola coprifuoco andrebbe abolita perchè ricorda le guerre. Tra le 22, le 23 o mezzanotte cambia poco. Sarei stato d'accordo alle 23 ma eviterei di farne una guerra di religione ".

Caos alla Camera

La seduta alla Camera per la discussione degli ordini del giorno è stata più volte rinviata nel corso della giornata. Il governo ha ripetutamente chiesto più tempo per " lavorare sulle premesse ai pareri " che il sottosegretario alla Salute Costa ha dato agli ordini del giorno sul dl Covid. Tra questi l'odg a firma di Fratelli d'Italia che chiede l'abolizione del coprifuoco. L'esecutivo, attraverso Costa, infatti ha dato parere positivo a tutti gli ordini del giorno. Gli unici ai quali è stata fatta richiesta di riformulazione sono stati proprio quelli sul coprifuoco. Sette ordini del giorno sono stati successivamente accantonati, tra i quali i due di Fratelli d'Italia sul coprifuoco, tanto che il governo ha chiesto ulteriore tempo per discuterli. Alla fine l'ora di sospensione è diventata un'ora e mezzo.

L'intesa della maggioranza e il rifiuto di FdI